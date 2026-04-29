هوش مصنوعی گوگل در اختیار وزارت دفاع آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، در اصل این شرکت به وزارت دفاع آمریکا اجازه استفاده از تمام کاربردهای قانونی را داده است.

این قرارداد در حالی بسته شده که آنتروپیک در مقابل درخواست های دولت دونالد ترامپ برای ارائه همین شرایط به وزارت دفاع آمریکا خودداری کرد. پنتاگون خواستار دسترسی نامحدود به هوش مصنوعی شده بود اما آنتروپیک محدودیت هایی برای جلوگیری از به کارگیری این فناوری در موارد نظارت عمومی و تسلیحات خودکار درخواست کرده بود.

پس از آنکه آنتروپیک دسترسی به این کاربردهای هوش مصنوعی را رد کرد، از سوی دولت آمریکا به عنوان خطری برای زنجیره ذخایر علام شد. آنتروپیک و وزارت دفاع هم اکنون در گیر یک شکایت هستند.

اما گوگل سومین شرکت هوش مصنوعی است که سعی می کند ضرر آنتروپیک را به سود برای خود تبدیل کند. پس از وقوع آنچه گفته شد، اوپن ای آی و همچنین xAI قراردادهایی را با وزارت دفاع امضا کردند. در توافقنامه گوگل با وزارت دفاع از لحنی استفاده شده که نشان می دهد شرکت قصد ندارد اجازه دهد هوش مصنوعی برای نظارت عمومی داخلی یا تسلیحات خودکار استفاده شود که مشابه لحن قرار داد این وزارتخانه با اوپن ای آی است. اما هنوز مشخص نیست چنین بندهایی در قرارداد از لحاظ حقوقی الزام آور یا قابل اجرا هستند.

گوگل در حالی این قرارداد را امضا کره که حدود ۹۵۰ نفراز کارمندانش با امضای نامه ای سرگشاده از آن خواستند از عملکرد آنتروپیک پیروی کند و هوش مصنوعی را بدون اقدامات حفاظتی مشابه به وزارت دفاع نفروشد.