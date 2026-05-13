ابزارهای امنیتی جدید گوگل برای اندروید معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل رویداد «Android Show:I/O Edition» را به طور زنده پخش کرد که قبل از کنفرانس سالانه I/O شرکت برگزار می شود. در این مراسم برخی از ویژگی های جدیدی که وارد سیستم عامل اندروید می شود، معرفی شدند که البته بسیاری از آنها روی امنیت متمرکز بودند.

این شرکت در مرحله نخست اقدامات محافظتی دربرابر تماس های کلاهبرداری بانکی آماده می کند. این امر زمانی رخ می دهد که کلاهبرداران وانمود می کنند از سمت بانک تماس می گیرند تا به اطلاعات حساب کاربری دست یابند و به این ترتیب بتوانند وجه نقد را سرقت کنند. در واقع هکرها هم اکنون بسیار ماهرتر شده اند زیرا فناوری «جعل هویت» یا «spoofing tech»به تماس گیرنده فرصت می دهد تا تظاهر به تماس گرفتن از سمت بانک کند.

گوگل هم اکنون مشغول همکاری با برخی بانک ها و موسسات مالی است تا این فرایند را کند کند. همچنین یک ویژگی جدید محافظت در برابر جعل هویت ارائه می شود که به طور خودکار تماس ها از شماره تلفن هایی که وانمود می کنند از بانک ها و موسسات مالی تحت همکاری هستند را قطع می کند.

این ویژگی در هفته های آینده برای دستگاه هایی با سیستم عامل اندروید ۱۱ و جدیدتر ارائه می شود اما یک شکاف بزرگتر برای کاربران آمریکایی وجود دارد. زیرا در حال حاضر گوگل فقط با موسسات «روولت»، ایتائو و نوبانک همکاری می کند که هیچ کدام آنها در آمریکا فعال نیستند. این شرکت وعده داده در سال جاری همکاری با بانک های بیشتری را گسترش می دهد.

گوگل همچنین گسترش ویژگی «ردیابی زنده تهدید» (Live Threat Detection) را معرفی کرده است. این پلتفرم رفتار اپ را برای رصد هرگونه مورد مشکوک تحلیل می کند. علاوه بر آن این ابزار به‌زودی می‌تواند اپ های بیشتری را که به دنبال کلاهبرداری یا سوءاستفاده از کاربران هستند، شناسایی کند.

قابلیت مذکور از چیزی به نام «رصد دینامیک سیگنال» برای ردیابی الگوها یا اقدامات مشکوکی که با یک اپ انجام می شود، استفاده می کند. این ویژگی مواردی مانند فوروارد پیامک‌ها که در واقع ارسال پنهانی پیامک به یک شماره دیگر توسط اپ است و همچنین ترفند سواستفاده از دسترسی‌های مربوط به بخش تسهیلات (Accessibility) را برای نمایش اجباری محتوا روی صفحه نمایش بررسی می‌کند. این ارتقاهای امنیتی اواخر امسال برای دستگاه‌های مجهز به اندروید ۱۷ عرضه خواهند شد.

همچنین برخی ویژگی های امنیتی برای حفاظت از دستگاه در مقابل سرقت نیز ارائه می شود.