تشکیل پرونده تخلف برای ۳۴۴ واحد صنفی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با حضور استاندار ایلام و مسئولان اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: با هدف مدیریت بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم، اقدامات ویژه‌ای برای تقویت شبکه توزیع کالاهای استراتژیک و رصد دقیق وضعیت تأمین و عرضه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد شبکه توزیع مویرگی و منسجم در سراسر استان گفت: هدف اصلی این رویکرد، توزیع عادلانه و منظم کالاهای اساسی با نرخ‌های مصوب و جلوگیری از سوءاستفاده اقتصادی است.

رحیمی افزود: در این نشست بر ضرورت قیمت‌گذاری دقیق، منطقی و مبتنی بر ضوابط قانونی تأکید شد و مقرر گردید با هرگونه اقدام خودسرانه که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نارضایتی عمومی شود، برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.

مدیرکل صمت استان ایلام با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در ماه مبارک رمضان، گزارشی ارائه کرد و گفت: طی ۱۴۰۰ مورد بازرسی صورت‌گرفته، ۳۴۴ پرونده تخلف تشکیل شده که مجموع جرایم تعیین‌شده برای واحدهای متخلف بیش از ۱۲ میلیارد ریال بوده است. وی این آمار را نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار در ایام پرتقاضا عنوان کرد.

رحیمی در ادامه به یکی از مصوبات مهم جلسه اشاره کرد و افزود: با دستور استاندار، مقرر شد کارگروه تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی هر ۱۰ روز یک‌بار تشکیل جلسه دهند تا روند تأمین کالا، توزیع صحیح و ثبات بازار به‌صورت مستمر رصد و مدیریت شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و اهمیت مشارکت مردمی در حفظ ثبات اقتصادی گفت: همکاری شهروندان و گزارش تخلفات صنفی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و تأمین امنیت غذایی استان ایفا کند.