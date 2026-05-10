میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت کنترل دقیق بازار اظهار کرد: مقابله با پدیده‌هایی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کالا به منظور حفظ حقوق شهروندان و برقراری آرامش در فضای کسب و کار، با جدیت توسط دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌های مدیریتی در این شهرستان افزود: تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم و نظارت مستمر بر چرخه توزیع از مهم‌ترین برنامه‌های ماست و در این مسیر، تمامی نهادهای متولی موظف به همکاری منسجم و هماهنگ هستند.

فرماندار سرپل‌ذهاب حمایت از معیشت خانوارها را یک مطالبه عمومی دانست و تصریح کرد: هر نوع اخلال در نظام عرضه کالا که منجر به فشار اقتصادی بر مردم شود، خط قرمز ما بوده و با عاملان آن بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی و بر اساس ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

رحیمی به نقش دستگاه‌های نظارتی در این حوزه اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف، اداره صمت و تعزیرات حکومتی مکلف شده‌اند با افزایش حضور میدانی و انجام بازرسی‌های سرزده، اجازه ندهند افراد سودجو با استفاده از شرایط فعلی، منافع نامشروع کسب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رصد دقیق وضعیت بازار به صورت روزانه و مستمر ادامه دارد تا ضمن تثبیت قیمت‌ها، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و اطمینان خاطر لازم برای تهیه اقلام ضروری در میان شهروندان سرپل‌ذهابی ایجاد گردد.