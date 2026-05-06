۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

وحیدی: عشایر خراسان شمالی ۲۷ درصد گوشت قرمز استان را تأمین می‌کنند

بجنورد- مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: عشایر استان با کمتر از ۳ درصد جمعیت، ۲۷ درصد گوشت قرمز و ۷ هزار متر مربع صنایع دستی تولید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم وحیدی در اولین جلسه شورای عشایری خراسان شمالی اظهار داشت: عشایر استان کمتر از ۳ درصد جمعیت خراسان شمالی را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: ۲۷ درصد گوشت قرمز استان توسط عشایر تأمین می‌شود.

وحیدی با اشاره به اینکه هر سیاه چادر یک جایگاه تولید اقتصاد مقاومتی است، افزود: ۷ هزار متر مربع صنایع دستی توسط عشایر تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در زمان قشلاق، ۲ هزار خانوار عشایر کرمانج ۶ ماه از سال را در مراتع استان گلستان مستقر می‌شوند.

وحیدی با اشاره به اعتبارات عمرانی تصریح کرد: سال گذشته در حوزه عمرانی ۵۲ میلیارد تومان اعتبار استانی تخصیص یافت که از این مقدار ۶۶ درصد جذب شده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته ۲ حلقه حفر چاه و ۱۸۰ متر مکعب آبرسانی سیار صورت گرفته است.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی در پایان گفت: ۳۷ هزار تن نهاده دامی در تأمین نیاز عشایر توزیع شده است.

