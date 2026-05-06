۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

علوی‌مقدم: آمار عشایر خراسان شمالی از سال گذشته بلاتکلیف است

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: آمار عشایر استان از سال گذشته بلاتکلیف مانده است و این امر زیبنده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای عشایری خراسان شمالی که در منطقه قره‌میدان از توابع شهرستان سملقان برگزار شد، اظهار کرد: آمار عشایر از سال گذشته بلاتکلیف مانده است و این امر زیبنده نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: مدیران باید در مناطق حضور یابند و مشکلات و دغدغه‌های عشایر را اولویت قرار دهند.

علوی‌مقدم ادامه داد: با محوریت دفتر روستایی آبفا و آب منطقه‌ای نشست برگزار شود و بر اساس تفاهم‌نامه، مشکلات راه و آب عشایر مرتفع گردد.

وی تصریح کرد: آمار دام سبک عشایری که بر اساس واکسیناسیون دامپزشکی انجام شده، ۳۳۷ هزار رأس دام می‌باشد.

علوی‌مقدم گفت: سند آسیب‌شناسی برای عشایر طراحی شود و موضوعات این سند عملیاتی و اجرا شود.

کد مطلب 6822138

