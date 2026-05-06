به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای عشایری خراسان شمالی که در منطقه قرهمیدان از توابع شهرستان سملقان برگزار شد، اظهار کرد: آمار عشایر از سال گذشته بلاتکلیف مانده است و این امر زیبنده نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: مدیران باید در مناطق حضور یابند و مشکلات و دغدغههای عشایر را اولویت قرار دهند.
علویمقدم ادامه داد: با محوریت دفتر روستایی آبفا و آب منطقهای نشست برگزار شود و بر اساس تفاهمنامه، مشکلات راه و آب عشایر مرتفع گردد.
وی تصریح کرد: آمار دام سبک عشایری که بر اساس واکسیناسیون دامپزشکی انجام شده، ۳۳۷ هزار رأس دام میباشد.
علویمقدم گفت: سند آسیبشناسی برای عشایر طراحی شود و موضوعات این سند عملیاتی و اجرا شود.
