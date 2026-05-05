فاطمی: ۷۰۵ انشعاب غیرمجاز آب در خراسان شمالی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی امیر فاطمی از شناسایی ۷۰۵ انشعاب غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی استان با مصرف ۵۰۰ هزار مترمکعب آب خبر داد.
فاطمی تصریح کرد: این میزان آب بیش از نیم درصد از تولید کل آب شرب خراسان شمالی محسوب میشود.
وی افزود: از مجموع انشعابات کشفشده، تاکنون ۴۴۴ مورد با صدور جریمه به مرحلهای رسیده که وصول آن در حال انجام است.
فاطمی ادامه داد: همچنین سایر پروندهها نیز براساس روال قانونی در مراحل برآورد خسارت یا ارجاع به مراجع قضایی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی یادآور شد: تیم های تخصصی شناسایی انشعابات غیرمجاز در استان، بهصورت مستمر و هدفمند در مناطق شهری و روستایی استان فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اهمیت نظارت میدانی، گفت: همکاری ماموران قرائت در شناسایی موارد تخلف بسیار حائز اهمیت بوده است.
فاطمی تاکید کرد که دقت و تعامل در دورههای قرائت موجب شده شناسایی انشعابات غیرمجاز سریعتر انجام و زمینه برخورد بهموقع فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی در ادامه تصریح کرد: این اقدامات با هدف حفظ حقوق مشترکان قانونی، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و ایجاد عدالت در بهرهبرداری از آب انجام میشود و با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی از هم استانیها درخواست کرد: در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز آب بهویژه در باغهای استان که با مصرف بالا میتواند مشکلات جدی برای سایر مشترکان ایجاد کند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ اطلاع دهند تا همکاران این شرکت در اسرع وقت نسبت به جمعآوری انشعابات اقدام کنند.
