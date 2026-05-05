به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر سه‌شنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب و سازگاری با کم‌آبی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی استانی کشاورزی است و معیشت بخش زیادی از مردم بر پایه کشاورزی قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: در عین توجه به نیازهای کشاورزان، تأمین آب شرب مردم در اولویت نخست قرار دارد و هیچ موضوعی بر آن تقدم ندارد.

علوی‌مقدم افزود: در صورت تأمین آب مازاد بر نیاز آشامیدنی، این منابع به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت، اما در شرایط فعلی باید برای همه سناریوها برنامه‌ریزی دقیق وجود داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آبی در خراسان شمالی تصریح کرد: توسعه باغ‌ها در وضعیت فعلی اقدامی نادرست است و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های چندساله را در معرض نابودی قرار دهد.

علوی‌مقدم ادامه داد: همان‌گونه که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد می‌شود، لازم است از گسترش باغ‌ها نیز جلوگیری شود تا نظم برنامه‌ریزی منابع آب دچار اختلال نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر لزوم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با تبیین شرایط موجود برای روستاییان و کشاورزان، زمینه اجرای الگوی کشت و مصرف بهینه آب را با مشارکت معتمدان فراهم کنند.

علوی‌مقدم با اشاره به وضعیت تأمین آب از سد شیرین‌دره در شهرستان مانه افزود: در سال‌های گذشته علاوه بر حق‌آبه‌بران، آب مورد نیاز کشاورزان مازاد نیز تأمین شده است، در حالی که تعداد این گروه به‌مراتب بیشتر از حق‌آبه‌داران است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی گذشته می‌باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی باید با پیگیری‌های جدی در سطح ملی، راهکارهای موثری برای حفظ معیشت کشاورزان و روستاییان در شرایط خشکسالی ارائه کنند.