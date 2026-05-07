بازگشت جواد عزتی با یک کمدی به سینما؛جنگ به سینماشکوفه چقدر آسیب زد؟

علی سرتیپی مدیر سینما شکوفه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خسارات وارده به این سینما در پی جنگ رمضان گفت: متأسفانه سینما شکوفه در ۲ مرحله در جنگ رمضان مورد هجوم دشمن قرار گرفته و آسیب کلی به این مجموعه وارد شده است. سالن شماره یک این سینما به طور کامل از بین رفته است. همچنین اتاق آپارات و بخش‌های مختلف دیگر نیز کاملا نابود و خسارات گسترده‌ای به بنا وارد شده است.

وی درباره برآورد هزینه بازسازی سینما گفت: بر اساس برآورد انجام‌شده توسط مهندسان مشاور، بازسازی کامل این سینما و انجام اقداماتی نظیر پاک‌سازی و تعمیرات اساسی، بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.

سرتیپی درباره منابع تأمین مالی تعمیرات این سینما گفت: با توجه به اینکه فروش فعلی سینما بسیار پایین است و امکان تأمین این هزینه از محل درآمد خود سینما وجود ندارد، امید می‌رود که دولت به عنوان حامی و با توجه به نقش نمادین فرهنگی این مکان که دچار چنین حادثه‌ای شده است، مساعدت کند. همچنین انتظار می‌رود شهرداری و سایر نهادهای ذی‌ربط در این زمینه همکاری کنند تا به امید خدا با تحقق این کمک‌ها، بتوان بازسازی سریعی را انجام داد و سینما شکوفه را مجدداً مورد بهره‌برداری قرار داد.

این تهیه کننده سینما درباره وضعیت فروش فیلم‌ها در هفته‌های اخیر اظهار کرد: وضعیت سینماها تا چند روز پیش بسیار نامناسب بود و متأسفانه اغلب آنها تعطیل بودند. اما در حال حاضر با اکران فیلم «آنتیک» رونق نسبی ایجاد شده است. امید می‌رود این روند تداوم یابد و بتوان به وضعیتی دست یافت که دیگر نیازی به تعدیل نیرو نباشد و حداقل هزینه‌های جاری سینماها با درآمدها برابر شود.

مدیرعامل پلتفرم فیلمنت درباره ساخت فیلمی با بازی جواد عزتی گفت: یک فیلم سینمایی کمدی با بازی جواد عزتی به کارگردانی آقای برزو نیک‌نژاد در حال تولید داشتیم که فیلمبرداری آن ۱۵ اردیبهشت به پایان رسیده است.