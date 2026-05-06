نظر رئیس سازمان سینمایی درباره اکران «قاتل و وحشی»؛ سینما امیدبخش است

به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در بازدید از سینما شکوفه که در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان آسیب دیده بود، درباره خسارت‌های واردشده به سینما شکوفه و همچنین سینمای کل کشور در جنگ اخیر توضیح داد: در تهران که بیشترین آسیب را در جنگ تحمیلی سوم متحمل شده است، سینما شکوفه که از سینماهای قدیمی تهران محسوب می‌شود دچار آسیب جدی شد. سایر سینماها، مراکز فرهنگی و مؤسسات تولید فیلم نیز آسیب دیده‌اند، اما بیشترین حجم خسارت متوجه سینما شکوفه بوده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه آیا سازمان سینمایی قصد دارد فیلم‌هایی مانند «قاتل و وحشی» را برای برگرداندن رونق به سینماها اکران کند، عنوان کرد: روز گذشته سه شنبه ۱۵ اردیبهشت حدود ۹۶ هزار مخاطب به سینماها رفتند که بالاترین تعداد مخاطب را از ابتدای سال رقم زد و این نشان می‌دهد که سینما به تدریج به حیات طبیعی خود بازمی‌گردد. سینماها در زمان بمباران هم کاملا تعطیل نبودند و چهار فیلم مرتبط با حال و هوای این روزها توسط بنیاد سینمایی فارابی و همچنین موسسه تصویر شهر اکران شد. از هفته پیش، روند اکران فیلم‌های کمدی نیز آغاز شد و از هفته آینده نیز چند فیلم‌ جدید اکران می‌شوند و به نظر می‌رسد به امید خدا همه چیز در حال بازگشت به حالت پیشین است.

وی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، با دوستان گفتگو شد و به این نتیجه رسیدیم که نیاز به هم‌بستگی و نشاط اجتماعی وجود دارد که این نیاز عمدتاً توسط سینما قابل تأمین است. خوشبختانه سینماگران با تعهد خود و نیز صنوف مختلف پخش و تهیه با ما همراهی کردند. امیدوارم در هفته‌های آینده با اکران فیلم‌های جدید، شاهد رونق بیشتری در سینماها باشیم. در خصوص اکران فیلم «قاتل و وحشی»، فرآیندهای آن باید به شکل قانونمند طی شود. مشکلات موجود کم‌وبیش برای همگان روشن است و بحث‌ها عمدتاً تکرار مسائل یک سال و نیم اخیر است. امیدوارم هر فیلمی که پروانه ساخت دریافت کرده و در فرایند قانونی تولید شده است، بتواند بر معضلات موجود فائق آید و شاهد رونق هرچه بیشتر اکران با حضور تمامی فیلم‌ها باشیم.

رئیس سازمان سینمایی درباره اینکه آیا سوژه ای برای ساخت فیلم درباره جنگ رمضان وجود دارد، گفت: جنگ رمضان هنوز خیلی تازه است اما فیلم‌هایی درباره جنگ ۱۲ روزه در همین روزهای اخیر اکران شدند. مهم این است که سینما بتواند خلا امیدبخشی را برای جامعه برطرف کند.

وی درباره وضعیت کنونی اکران سینماها اظهار کرد: مسلما این وضعیت طبیعی است و در شرایط بحران، نمی‌توان انتظار داشت مردم به شکل عادی در سینما حضور پیدا کنند. اما نکته قابل تأمل آن است که با وجود بحران، همچنان اقبالی به سینما وجود دارد که نشان‌دهنده کارکرد جدی اجتماعی و فرهنگی آن است. اینکه سینما به تدریج به شرایط عادی بازمی‌گردد و خلأ موجود را پر می‌کند، بسیار امیدبخش است.

فریدزاده درباره پرداختن به فیلم‌های کودک و نوجوان در آینده و ساخت فیلم درباره بچه‌های میناب تصریح کرد: آسیب‌پذیرترین قشر در جنگ، کودکان و نوجوانان هستند و جنایت میناب برای مدت‌ها در حافظه جمعی تاریخ باقی خواهد ماند. این یک وظیفه ملی و فراملی برای همه سینماگران و فیلمسازان است که به طور جدی به این مسئله بپردازند. از هفته آینده چند فیلم کودک به چرخه اکران اضافه خواهد شد و با نزدیک شدن به اواخر خرداد و تعطیلی مدارس، باید برنامه‌ریزی جدی‌تری برای این حوزه صورت گیرد. در خصوص ماجرای میناب، بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و انجمن سینمای جوانان ایران فراخوانی برای دریافت طرح و فیلمنامه آثار داستانی اعلام کرده‌اند. همچنین تعداد زیادی فیلم مستند بلند و کوتاه با محوریت کودکان مظلوم میناب ساخته شده است و امیدواریم هرچه زودتر فرایند تولید به پایان رسیده و شاهد اکران این آثار باشیم.

رئیس سازمان سینمایی در پایان درباره شناورسازی قیمت بلیت سینما اظهار کرد: قشر سینماداران حدود سه تا چهار ماه است که به دلیل بحران‌های پشت‌سرگذاشته شده به ویژه جنگ عملا امکان کسب‌وکار نداشته‌اند. بیش از یک سال است که قیمت بلیت سینما تغییر نکرده، در حالی که سایر کالاها و خدمات گران شده‌اند. این طرح قرار بود تقریباً همزمان با جشنواره فیلم فجر اجرا شود، اما با شروع جنگ، اجرای آن به بعد از بازگشت شرایط به حالت عادی موکول شد. شناورسازی قیمت بلیت در جهت عدالت اجتماعی گام برمی‌دارد؛ به این معنا که مخاطبان بتوانند در زمان‌ها و بازه‌های مختلف با قیمت‌های متنوع به سینما دسترسی داشته باشند. مجموع افزایش قیمت اعمال‌شده، کمتر از نرخ تورم رسمی ابلاغی است. حتی اگر نرخ تورم چهل و اندی درصد را ملاک قرار دهیم، افزایش قیمت در این طرح کمتر از آن میزان است.

در این بازدید رسول صدرعاملی کارگردان سینما، حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، علی سرتیپی مدیر سینما شکوفه و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حضور داشتند.