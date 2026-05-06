پیشرفت ۷۵ درصدی نهضت عدالت آموزشی؛ احداث ۲۱۵ مدرسه در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی بعدازظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری و استانی، با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شیوه‌هایی چون جنگ، کودتا و توطئه‌های مختلف به دنبال ضربه زدن بوده اما روحیه برادری و همراهی مردم و رهبری امامین انقلاب، نقشه‌های آنان را بی‌اثر کرده است.

وی با بیان اینکه دشمن در شرایط کنونی به دنبال ایجاد تفرقه است، ادامه داد: مدیران باید شبانه‌روز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم و تنظیم بازار تلاش کنند تا زمینه سوءاستفاده و ناامنی روانی در جامعه از میان برود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن گرامیداشت یاد شهید استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم، از خدمات ارزنده زنده‌یاد استاد محمد بهمن‌بیگی در مناطق عشایری یاد کرد و تصریح کرد: قدردانی از فعالان عرصه تعلیم و تربیت وظیفه همگانی است و هیچ‌گاه نباید تلاش‌های معلمان و فرهنگیان نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه هر زمان آموزش و پرورش در اولویت برنامه‌ها قرار گرفت، تحول ایجاد شد و هرجا کم‌توجهی شد، آسیب‌ها جدی بود، افزود: بنابراین رسیدگی به نیازهای معلمان، فرهنگیان و کارکنان اداری باید در رأس برنامه‌ها باشد و نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش کنار گذاشته شود.

وی با بیان اینکه این استان در جایگاه یکی از پنج استان برتر کشور در شورای آموزش و پرورش قرار دارد، بیان کرد: شاخص‌های متعددی در رتبه‌بندی ملی ارتقا یافته است که این امر حاصل تلاش معلمان، مدیران مدارس و همراهی خانواده‌ها است.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح تحول آموزشی و نهضت عدالت آموزشی در استان گفت: در قالب این طرح، احداث ۲۱۵ مدرسه در دستور کار قرار گرفت که همه این مدارس به‌جز ۸ مدرسه ۱۲ کلاسه، در دست اقدام هستند.

وی افزود: حداقل ۴۰ مدرسه ۹ کلاسه در این طرح آغاز شده و پیشرفت اجرای طرح در استان بیش از ۷۵ درصد است، در حالی که متوسط کشوری حدود ۶۱ درصد گزارش شده و این رقم نشان می‌دهد استان حدود ۱۴ درصد بالاتر از میانگین کشور در این حوزه قرار دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توجه ویژه دولت چهاردهم و تخصیص اعتبارات متناسب با سهم جمعیتی استان اظهار کرد: نهضت عدالت آموزشی دارای دو بعد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است و باید هر دو محور به صورت هم‌زمان تقویت شوند؛ چرا که توسعه فضاهای آموزشی بدون ارتقای محتوا و کیفیت آموزش، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش‌های مجازی گفت: در شرایطی که نه در وضعیت جنگ هستیم و نه صلح، آموزش مجازی باید از حیث محتوا و کیفیت دوره‌ها به صورت جدی ارتقا یابد و نظارت‌ها نیز به شکل مستمر ادامه پیدا کند تا از افت سطح یادگیری دانش‌آموزان جلوگیری شود.