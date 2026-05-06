به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در مراسم عملیات اجرایی احداث مدرسه ۶ کلاسه در روستای خواجهنفس شهرستان گمیشان اظهار کرد: این پروژه آموزشی با زیربنای ۵۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان، در قالب مشارکت سازمان نوسازی مدارس و خیرین اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای آموزشی از اولویتهای اصلی دولت است، افزود: هیچ موضوعی برای مجموعه مدیریتی شهرستان مهمتر از تسریع در اجرای این پروژه نیست و باید از هرگونه مانع اداری و بروکراسی که موجب تأخیر یا دلسردی خیرین شود، جلوگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به بازدیدهای میدانی از مدارس منطقه گفت: در حوزه سرانه آموزشی، بهویژه در بخش متوسطه دختران در شهرستان گمیشان، با کمبودهایی مواجه هستیم که این پروژه میتواند بخشی از آن را جبران کند.
به گفته وی، بخشی از این فضای آموزشی در قالب هنرستان دخترانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در مسیر تحقق عدالت آموزشی و توانمندسازی دختران منطقه نقش مهمی ایفا میکند.
حمیدی خاطرنشان کرد: با همکاری دولت و خیرین، تلاش میشود این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد تا دانشآموزان روستای خواجهنفس از فضای آموزشی ایمن و استاندارد بهرهمند شوند.
در حاشیه این برنامه، زمین چمن روستای «قرنجیک» که در محوطه مدرسه این روستا احداث شده است، افتتاح شد. این مجموعه ورزشی به یاد دانشآموز شهید «دانیال فقیردوست» از شهدای حادثه مدرسه شجرهطیبه میناب نامگذاری شد تا یاد و نام این شهید در کنار توسعه نشاط و سلامت دانشآموزان منطقه زنده بماند.
