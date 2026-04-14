پیشرفت ۷۴ درصدی طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی کهگیلویه و بویراحمد 

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت شهادت امام جعفر صادق(ع) یاد ۳۴۲ شهید دانشآموز و فرهنگی شهید را گرامیداشت و گفت: شهید ابوالفضل پیمان و شهیده قلیپور از استان کهگیلویه و بویراحمد شهدای جنگ رمضان هستند.
وی با تأکید بر لزوم تداوم جلسات شورای آموزش و پرورش حتی در شرایط جنگی، افزود: نباید لحظهای از آموزش غافل شویم
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت کلاسهای درس گفت: فعلا تصمیمگیری ها مبنی بر مجازی بودن کلاسهای درس تا پایان فروردین ماه است که امیدواریم شرایط برای بازگشایی مدارس در اردیبهشت ماه فراهم شود.
وی بر نظارت بر مجازی بودن کلاسهای درس برای جبران خلأهای آموزشی بیان کرد: شاخصها و معیار معلمان برتر جامع و شفاف باشد تا ابهامی در انتخابات معلمان نمونه نباشد.
رحمانی به وضعیت استان در طرح عدالت در نهضت فضاهای آموزشی اشاره و اظهار کرد: با ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی و ۱۳ درصد آمار بالاتر از متوسط کشور رتبه پنجم این طرح را کسب کردیم که جای تشکر دارد اما کفایت نمی کند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۸ پروژه ۱۲ کلاسه در استان تعیین تکلیف نشده است، افزود: هدفگذاری استان قرار گرفتن در میان سه استان برتر کشور در طرح عدالت فضاهای آموزشی هستیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر تجهیز مدارسی که مهرماه به بهرهبرداری میرسند، افزود: اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شود.
