دور زدن ممنوع!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: فجیره، بندری مهم و راهبردی در شرق امارات است. به این بندر، پمپ بنزین دنیا میگویند. اماراتیها با دستور آمریکا این بندر را منطقهای برای دور زدن تنگه هرمز و ترانزیت نفت و گاز و هلیوم معرفی کردهاند؛ بدین معنا که نفت و انرژی از ابوظبی واقع در غرب امارات استخراج میشود و به شرق امارات یعنی فجیره منتقل میشود تا از آنجا وارد نفتکشها و کانتینرها شود و این کشتیها بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز، از همان فجیره راهی اقیانوس هند شوند.
اما این شگرد آمریکاییها و اماراتیها برای دور زدن تنگه هرمز، با ابتکار و هوشیاری ایران اسلامی خنثی شد. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران رسما بندر فجیره را در محدوده تحت کنترل خودش و در دایره انسدادی اعلام کرده است. این امر بدان معناست که خط لوله امارات عملا فقط با اجازه ایران قابل استفاده خواهد بود. نقشه جدیدی که ایران از دایره مسدودی تنگه هرمز و حوالی آن منتشر کرده است، به منزله محاصره امارات متحده عربی نیز محسوب میشود.
اماراتی که در جنگ ۴۰ روزه همه نوع خدمتدهی را به متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی داشت و حتی در یک خبط و غلط اضافی با میراژهایش حریم هوایی کشورمان را نقض کرد و به سمت پالایشگاه لاوان آتش گشود. ایران اسلامی مصمم است تا درسی فراموشناشدنی به این کشورک بسیار کوچک و حقیر که خود را برده صهیونیستها کرده است، بدهد. ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق تنگه هرمز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در غرب تنگه هرمز، کمربند امنیتی این تنگه را تشکیل میدهند و اشراف قوای ما بر پهنه وسیع خلیج فارس، اعجابانگیز است؛ امری که سبب شده ناوهای فوقمدرن و ناوشکنهای بسیار پیشرفته آمریکایی از ترسشان در کیلومترها آنطرفتر یعنی در عمق اقیانوس هند و دریای عمان مستقر باشند و حتی نزدیک تنگه هرمز هم نشوند.
حمله به قیمت بنزین در آمریکا
بسیاری معتقدند حمله مشروع رخ داده به بندر فجیره، حمله مستقیم به قیمت بنزین در آمریکاست. آمریکاییها این تصور باطل را داشتند که با محاصره دریایی ایران، نفت ما صادر نمیشود و نهایتا قیمت نفت در بازار جهانی، رشدی ۶ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ ایران اما این محاسبه را به هم ریخت و امارات را نیز از سلاح نفت، تهی و خلع کرد؛ حالا افزایش قیمت نفت، دیگر در حد ۶ درصد نخواهد بود و انفجار قیمت نفت نزدیک است؛ امری که سبب میشود بحران بنزین سراسر ایالتهای آمریکا را دربر بگیرد.
همانطور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. قالیباف در صفحه مجازی خود نوشت: معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتشبس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرشان کم خواهد شد. خوب میدانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردهایم. ایران همانطور که وعده داده بود، دومینویی از آتش را شروع کرده است؛ در این دومینو، فجیره نیز در کانون آتش است و این پاسخی مشروع به نقض آتشبس و محاصره دریایی و اعمال تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران است.
ایران موقعیت برتر خود در تنگه هرمز را تثبیت کرده است
پایگاه صهیونیستی واینت گزارش داده تحولات اخیر نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران موقعیت برتر خود در تنگه هرمز را تثبیت کرده است و میکوشد کنترل یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان را حفظ کند. بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن تاسیسات نفتی فجیره که مسیر جایگزین صادرات نفت امارات بدون عبور از تنگه هرمز است، پیامی روشن دارد و آن اینکه هرگونه دور زدن این گذرگاه با واکنش تهران روبهرو خواهد شد. واینت به نقل از تحلیلگران افزود: جمهوری اسلامی ایران در تلاش است نشان دهد نهتنها تنگه هرمز بلکه مسیرهای جایگزین نیز امن نیستند و احتمال ورود نیروهای همسو در یمن میتواند دامنه تنش را به دریای سرخ و تنگه بابالمندب گسترش دهد.
ریشه پروژه آمریکایی به اصطلاح آزادی تنگه هرمز به امارات باز میگردد. روز یکشنبه هفته جاری، اماراتیها در هماهنگی با آمریکا قصد داشتند تا با به خط کردن کشتیها جهت عبور از تنگه هرمز، به زعم خود این اهرم را بیاثر کنند. با این حال جمهوری اسلامی ایران در اولین اقدام، دستور تخلیه و عقبنشینی کشتیها از بندر رأسالخیمه به سمت دبی را صادر کرد. از صبح روز دوشنبه نیز، محدوده جدید مدیریت تنگه هرمز که شامل محاصره کل بنادر امارات متحده میشود منتشر شد که خود، پاسخی موازنهای به طرح محاصره دریایی دشمن بود. آنها همچنین سعی کردند که یک نفتکش اماراتی دیگر با پشتیبانی یک ناوچه آمریکایی عبور کند که هم ناوچه با رادار خاموش با شلیک اخطار مواجه شد و هم نفتکش مورد حمله پهپادی قرار گرفت. در چند نوبت دیگر نیز کشتیهای تجاری و نفتکشها و برخی ناوهای آمریکایی قصد عبور از تنگه را داشتند که هر بار با اخطارهای لفظی و عملی مرزداران غیور ایرانی مواجه شدند.
جانمایی امارات در محور صهیونی - آمریکایی
اما این سوال مطرح است که امارات متحده عربی چرا و چگونه به جبهه دشمن آمریکایی و صهیونیستی رفت و اصطلاحا امارات متحده عبری شد. کانال نظامینویس محلل در این رابطه نوشت: سال ۱۳۹۷ نقطه عطف روابط ما با امارات بود. در این سال اماراتیها همزمان با آغاز کمپین فشار حداکثری ترامپ، همراهی بالایی از خود نشان دادند که مهمترین اقدام آنها، اخلال در کانالهای مالی ایران بود. با این حال همواره سعی میشد تا با حفظ تهدید یمنی و از سوی دیگر رایزنیهای امنیتی با شخص طحنونزاید از سوی آقای شمخانی، با امارات مماشات شود.
با شروع سال ۱۳۹۸، فاز جدیدی از فشار حداکثری آغاز شد و همراهی اماراتیها بهرغم وعدههای قبلی، بیشتر شد. اینبار عملیات ماهرانه انفجار کشتیها در بندر فجیره کافی بود تا ابوظبی اندکی به خود بیاید، البته اینبار توسط شهید سلیمانی با تضمین جان سربازان آمریکایی در عراق و سوریه، یک کانال ارزی ایمن ایجاد شده بود که از جهشهای ارزی آن سال جلوگیری کرد، هر چند همواره این انتقاد از سوی متخصصان وجود داشت که چرا کانالهای تسویه ارزی ما در یک کشور وابسته به آمریکا وجود دارد تا دست ما زیر ساطور آنها باشد، امری که در دولت شهید رئیسی حتیالامکان سعی شد کاهش یابد.
پس از شهادت حاج قاسم، اماراتیها نیز جریتر شدند و به قطار تطبیع و عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی پیوستند. از آن تاریخ، هر چند آنها سعی میکردند با وعدهها و اقداماتی، برخی مسیرهای ایران را حفظ کنند اما لانه کردن تصاعدی موساد در شهرهای امارات مانند مرکز رصد تراکنشهای مالی ایران در دبی، انجام حملات سایبری از مبدا این کشور، جذب و آموزش ایرانیها و... نشان داد امارات روند اقدامات خصمانه خود علیه ایران را افزایش داده است.
پیشنهاد هدفگیری مستقیم اماکن رژیم صهیونیستی در امارات نیز در تاریخهای متعدد، منجمله پس از ترور شهید فخریزاده و توسط سردار شهید سلامی پیشنهاد میشد اما هر بار بنا به دلایل مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی این اقدامات به تعویق میافتاد؛ هر چند زد و خوردهای اطلاعاتی در امارات میان ایران و رژیم صهیونیستی جریان داشت. در آذر ۱۴۰۳ جسد خاخام زوی کوگان در العین یافت شد و برخی سران رژیم صهیونی تلاش کردند قتل این فرد را به ایران نسبت دهند، امری که توسط سفارت ایران در امارات تکذیب شد.
در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از توافق ایران و عربستان سعودی، طی سفر شهید شمخانی به ابوظبی، رایزنیهای اقتصادی جدیدی انجام شد که در آن مقطع خاص مفید بود با این حال و با جدیتر شدن نبرد با شروع عملیات طوفانالاقصی، طرف اماراتی نیز هر روز خود را بیشتر در محور صهیونی - آمریکایی جانمایی میکرد که اوج آن در قرارگیری بندر فجیره به عنوان ترمینال ورودی کریدور اسرائیلی آیمک و برخی کمکهای دیگر این کشور به صهیونیستها طی جنگ در غزه بود. در این مدت آنها تلاش میکردند با حفظ برخی کانالهای مالی با ایران، رفتار ما را مهار و فریز کنند.
در نهایت نقش غیرقابل انکار آنها در دادن زمین، هوا و دریا به تجهیزات و افراد آمریکایی و صهیونیستی، از پایگاه الظفره و المنهاد و فرودگاه دبی تا تشکیل اتاق عملیاتهای متعدد افسران آمریکایی و صهیونیستی در هتلهای دبی و ابوظبی و عجمان و البته هدفگیری بسیاری از منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما در این کشور توسط ابوظبی، ما را به مرحله غیرقابل بازگشتی با امارات عبری رساند و پس از آن نیز دیدیم که تا این مرحله چه رخ داده است. با این حال، روشن است که سرنوشت درگیری دو طرفه ایران و امارات چگونه است. پس آنچه تعیینکننده است، درگیری ما با آمریکا و رژیم خواهد بود. بدون شک شکست قطعی این دو، به طور دومینووار تکلیف این وابستگان را روشن خواهد کرد.
