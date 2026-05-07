سرمست: مدرسه کانون تربیت نیروی انسانی توانمند است

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام سرمست روز پنجشنبه با اشاره به نقش اساسی آموزش در مسیر توسعه کشور، اظهار داشت: مدرسه نباید صرفاً محل انتقال محفوظات باشد، بلکه باید بستری برای پرورش نیروی انسانی خلاق، توانمند، مسئلهمحور و مسئولیتپذیر فراهم کند.
وی روز سهشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان، با تأکید بر جایگاه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در روند توسعه، گفت: کیفیت آموزشی، عدالت آموزشی و مهارتمحوری سه محور اصلی سیاستگذاری در آموزش و پرورش هستند و آذربایجان شرقی در ایجاد عدالت در فضاهای آموزشی توانسته رتبههای برتر کشور را کسب کند.
وی با قدردانی از خیرین مدرسهساز استان که به گفته او از چهرههای شناختهشده و فعال در سطح کشور هستند، افزود: نگاه دولت چهاردهم و رئیسجمهور به توسعه فضاهای آموزشی، نگاهی بلندمدت و راهبردی است و این رویکرد در استان بهطور مستمر دنبال میشود.
سرمست همچنین با بیان خاطراتی از دوران تدریس خود، گفت: تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی برای من فرصت ارزشمندی بود و در کنار آموزش، از دانشآموزان و دانشجویان نیز بسیار آموختم. نخستین تجربه رسمی تدریس من در منطقه ۹ تهران بود؛ جایی که با وجود سن کم توانستم در آزمون حقالتدریس رتبه نخست را کسب کرده و مسئولیت آموزش چندین درس را برعهده بگیرم.
وی افزود: لذت معلمی و مشاهده شکوفایی استعدادها، احساسی است که هیچیک از مسئولیتهای مدیریتی و اجرایی در شرایط بحرانی نظیر سیل، کرونا، خشکسالی و جنگ قابل مقایسه با آن نیست.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حمایت مستمر مدیریت استان از آموزش و پرورش، گفت: جلسات شورای آموزش و پرورش استان بهطور منظم و با دستورکار مشخص برگزار میشود و در این نشستها از نظرات اساتید دانشگاه، پیشکسوتان فرهنگی و صاحبنظران استفاده میکنیم.
وی در پایان با تأکید بر برنامههای در دست اقدام افزود: توسعه فضاهای آموزشی، استفاده از ظرفیت خیرین، ارتقای کیفیت یاددهی–یادگیری، حمایت از نخبگان و مدالآوران المپیادها و کنکور، تقویت انگیزه معلمان و پشتیبانی مالی از مدارس از مهمترین محورهای کاری شورای آموزش و پرورش استان است.
