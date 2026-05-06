۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

زخمی شدن ۲ نظامی اسرائیلی در حملات حزب الله

ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن دو نظامی دیگر این رژیم در جنوب لبنان اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که دو نظامی این رژیم در حمله پهپادی حزب‌الله به نظامیان این رژیم در جنوب لبنان زخمی شدند.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی به محل زخمی شدن این دو نظامی اشاره نشده است.

این در حالی است که وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که روز گذشته ۱۳ زخمی دیگر به بیمارستان های این رژیم منتقل شده اند و بدین ترتیب تعداد صهیونیست های زخمی شده از ابتدای عملیات متجاوزانه تل آویو در ۲۸ فوریه تاکنون به ۸ هزار و ۶۰۴ تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، تعداد صهیونیست های زخمی شده در جبهه شمالی و درگیری با حزب الله لبنان بعد از آتش بس با ایران به ۷۰۳ تن افزایش پیدا کرده است.

این آمار در حالی منتشر می شود که تل آویو مانع انتشار آمار رسمی صهیونیست های به هلاکت رسیده در جنگ با ایران و عملیات های موفقیت آمیز کشورمان می شود.

