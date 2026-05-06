  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۲

افسران صهیونیست: نیروهای حزب‌الله به دنبال نبرد تن‌به‌تن هستند

افسران صهیونیست: نیروهای حزب‌الله به دنبال نبرد تن‌به‌تن هستند

افسران صهیونیست به بازسازی توان نظامی حزب الله با وجود حملات همه جانبه و وحشیانه رژیم صهیونیستی اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، حزب الله قدرت نظامی خود را بازسازی کرده و به عملیات هایش علیه ارتش رژیم صهیونیستی ادامه می دهد.

در این گزارش آمده است، افسران ارشد ارتش رژیم صهیونیستی مستقر در جنوب لبنان اعتراف می کنند، بر خلاف آنچه که در این رژیم ادعا می شود حزب الله توان نظامی خود را بازسازی کرده و هیچ تردیدی در نبرد با تل آویو ندارد.

این افسران اضافه کردند، نظامیان صهیونیست درگیری هایی با رزمندگان لبنانی حتی در داخل روستاهای جنوب این کشور داشته اند. آنها تلاش می کنند به نظامیان صهیونیست نزدیک شده و تن به تن با آنها درگیر شوند.

در این گزارش آمده است، حزب الله با تمام توان یک ساختار نظامی مانند ایست های بازرسی، گروه های نفوذ و حمله، بمب ها و موشک های ضد زره وارد عمل می شود.

روز گذشته نیز حزب الله از شکار هشت خودروی نظامی و یک بالگرد اسرائیلی در عملیات‌های روز سه‌شنبه خود خبر داد.

کد مطلب 6821591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها