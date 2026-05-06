به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، حزب الله قدرت نظامی خود را بازسازی کرده و به عملیات هایش علیه ارتش رژیم صهیونیستی ادامه می دهد.

در این گزارش آمده است، افسران ارشد ارتش رژیم صهیونیستی مستقر در جنوب لبنان اعتراف می کنند، بر خلاف آنچه که در این رژیم ادعا می شود حزب الله توان نظامی خود را بازسازی کرده و هیچ تردیدی در نبرد با تل آویو ندارد.

این افسران اضافه کردند، نظامیان صهیونیست درگیری هایی با رزمندگان لبنانی حتی در داخل روستاهای جنوب این کشور داشته اند. آنها تلاش می کنند به نظامیان صهیونیست نزدیک شده و تن به تن با آنها درگیر شوند.

در این گزارش آمده است، حزب الله با تمام توان یک ساختار نظامی مانند ایست های بازرسی، گروه های نفوذ و حمله، بمب ها و موشک های ضد زره وارد عمل می شود.

روز گذشته نیز حزب الله از شکار هشت خودروی نظامی و یک بالگرد اسرائیلی در عملیات‌های روز سه‌شنبه خود خبر داد.