خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: با وجود برتری هوایی قاطع ارتش صهیونیستی در جنگ اخیر علیه حزبالله در جنوب لبنان، نظامیان این رژیم به تازگی در میدان نبرد با کابوسی ناگهانی مواجه شدهاند که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. پهپادهای ارزانقیمت و هدایت شونده با فیبر نوری، سلاح جدید حزبالله است که رژیم صهیونیستی ناتوانی خود را در تعامل با آن اعلام کرده و سامانههای دفاعی چند میلیارد دلاری رژیم اسرائیل هیچ راه حلی در برابر آن ندارند.
وبگاه شبکه خبری المیادین در این رابطه به مصونیت سلاح جدید حزب الله در برابر پارازیت الکترونیکی دشمن پرداخت و افزود که این پهپادها سامانههای رهگیر رژیم صهیونیستی را مختل کرده و معادلات میدانی را بر هم زده و بزرگترین چالش برای ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان رقم خورده است. این وضعیت باعث شده بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی شخصاً وارد عمل شده و دستوراتی برای از بین بردن این تهدید صادر کند که به نظر نمیرسد در کوتاه مدت قابل اجرا باشد.
ارتش رژیم صهیونیستی با جنگ الکترونیک، پهپادهای مبتنی بر ارتباطات بیسیم را شناسایی کرده و با ایجاد اختلال در فرکانسها، آنها را مختل یا منهدم می کند، اما نسل جدید پهپادهای حزب الله که مبتنی بر استفاده از فیبر نوری و ارتباط با مرکز از طریق سیم های فیزیکی است، هیچ راهحلی ندارد.
سیم متصل به پهپاد
وبسایت صهیونیستی والا در این رابطه مینویسد که پهپادهای هدایتشونده با فیبر نوری که به پهپادهای سیمی نیز معروف هستند، از طریق اتصال فیزیکی به یک نخ فیبر نوری نازک کار میکنند که به تدریج از یک قرقره ثابت روی پهپاد در حین پرواز باز میشود. این امر امکان انتقال مستقیم دستورات و تصویر را از طریق این نخ فراهم میکند.
توانایی و دقت فوقالعاده
والا اضافه میکند که این مدل از پهپادها معمولاً نیازی به سیستم موقعیتیاب جهانی (GPS) یا ارسال بیسیم ندارند که در گذشته باعث رهگیری و انهدام آنها می شد. پهنای باند فیبر امکان پخش مداوم ویدئو با کیفیت بالا را حتی در مناطق پیچیده مانند درهها و بین ساختمانها فراهم میکند و به این پهپادها توانایی هدفگیری دقیق خودروهای نظامی و تجمعات نظامی دشمن را میدهد.
طول نخ و ظرفیت حمل پهپاد
طول نخ این پهپادها بین ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر است که به پهپاد اجازه میدهد به اهداف دوردست برسد. علاوه بر این، برخی نسخههای این پهپاد، کلاهک های انفجاری با وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم حمل میکنند که آنها را به سلاحی مرگبار تبدیل می کند که قادر به تخریب خودروهای زرهی هستند.
پهپادی بدون رهگیری حرارتی یا راداری
به گفته کارشناسان، این پهپادها از فیبر شیشه سبک ساخته شدهاند، به این معنی که تقریباً هیچ رد حرارتی یا راداری از خود ساطع نمیکنند. آنها همچنین توانایی عبور از سیستم حفاظت فعال تروفی نصب شده بر روی تانکهای مرکاوا اسرائیل را دارند که برای شناسایی و رهگیری پرتابههای ورودی طراحی شده است.
کارشناسان می افزایند که این نوع پهپادها، نسخهای توسعهیافته از پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین هستند، اما نکته جدید در این پهپادها که در جنوب لبنان به کار گرفته میشود، استفاده این ریز پرندهها از فیبر نوری است.
ابزارهای ساده و ارزان
آوی اشکنازی، خبرنگار نظامی روزنامه معاریو، این فناوری را ساده و ارزان توصیف کرده و میافزاید که ابزارهای آن در بازار غیرنظامی فروخته میشود و با تغییراتی ساده، میتوان آن را به یک ابزار حمله نظامی مؤثر تبدیل کرد که قادر به ایجاد خسارات قابل توجهی در صفوف دشمن باشد.
اشکنازی افزود که پهپادهای مذکور در ارتفاعات پایین پرواز میکنند، تقریباً بدون سر و صدا هستند و برد رصد آنها محدود است.
ناامیدی عمیق و بدون راهحل
«دورون کادوش»، خبرنگار نظامی رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مینویسد که ناتوانی در متوقف کردن این حملات، موج فزاینده از ناامیدی را در میان فرماندهان خط مقدم ارتش رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.
کادوش به نقل از یکی از فرماندهان اسرائیلی در لبنان از نبود راهحل برای پهپادهای جدید ابراز نارضایتی کرده و افزود که تمام راه حلی که نیروهای اسرائیلی دریافت میکنند، این است: «هوشیار باشید و اگر پهپادی را دیدید، به آن شلیک کنید.»
آوی اشکنازی نیز معتقد است که ارتش رژیم صهیونیستی برای تهدید پهپادهای حزبالله که بر فناوریهای موجود و ارزان تکیه دارند، آماده نیست. وی افزود که این تهدید در وارد کردن خسارت به ارتش و حتی مختل کردن تواناییهای تهاجمی در جنوب لبنان موفق عمل کرده است.
«نضال ابوزید» کارشناس مسائل نظامی معتقد است که روی آوردن حزبالله به فناوری فیبر نوری بیهوده نیست، بلکه تاکتیکی متقابل در برابر سیستمهای جنگ الکترونیک رژیم صهیونیستی بود که منجر به سرنگونی یا ایجاد اختلال در پهپادهای بیسیم می شد.
ابوزید در گفتگو با الجزیره به دقت این سلاح ها در هدف قرار دادن دقیق یکی از بالگردهای امدادی رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که این تکنولوژی به وضوح نشان میدهد که حزبالله به صورت تصادفی عمل نمیکند، بلکه تاکتیکهای منظمی را دنبال میکند که هدفشان «کور کردن» نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است.
این موضوع در عملیات های پهپادهای مذکور که از طریق تمرکز بر هدف قرار دادن شهرکهای شمالی، پایگاه اطلاعاتی «میرون» و بالون جاسوسی «آئروستات» که مسئول جمعآوری اطلاعات و هدایت هواپیماها در جنوب است، کاملا مشهود است.
نظر شما