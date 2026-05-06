الکعبی: سلاح مقاومت عراق خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال النجباء، اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجباء عراق، سلاح مقاومت را خط قرمز توصیف و تاکید کرد ما جان می‌دهیم ولی سلاح خود را تحویل نمی‌دهیم.

دبیرکل جنبش نجباء در بیانیه‌ای اعلام کرد: این روزها کاردار سفارت شرارت (آمریکا) در بغداد، اظهارات بیشماری را به تحریک و تشویق مستقیم رژیم صهیونیستی، در مورد سلاح مقدس مقاومت عراق مطرح می‌کند. متأسفانه عده‌ای معدود، فریفته منافع دنیوی شده و بلندگوی این جنایتکاران گشته‌اند.

الکعبی افزود: در موضعی مشروع، میهن‌پرستانه و مسئولانه از همه برادرانمان در گروه‌های مقاومت می‌خواهیم که این موضوع را رد کنند. شرم‌آور است تابع سخنانی باشیم که صرفا تکرار لفاظی‌های صهیونیستی و آمریکایی است، در حالی که کشور ما اشغال، آسمان آن غصب و حاکمیت آن با دخالت‌های آشکار، مداوم و مستمر نقض شده است.

دبیرکل نجباء تاکید کرد: به این افراد بگویید که تسلیحات مقاومت خط قرمز است؛ این سلاح، میراث شهدا و شرف قبایل شریف عراق است.

وی تاکید کرد ما با همین سلاح، عراق را از لوث داعش و اربابان آمریکایی آن پاکسازی کردیم و تا زمانی که نفس می‌کشیم، سلاح‌مان را تحویل نمی‌دهیم و حتی اگر جان‌هایمان فدا شود، سلاح خود را تحویل نخواهیم داد.