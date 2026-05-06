حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۶ اردیبهشت هیأت وزیران در خصوص افزایش حق مسکن کارگران به ماهانه ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بنا بر این مصوبه کارفرما باید مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را از ابتدای فروردین امسال به ماهی ۳ میلیون تومان افزایش دهند.

با این حساب در حقوق اردیبهشت کارگران می‌بایست مابه‌التفاوت حق مسکن کارگری که در حقوق فروردین ماه به رقم سال گذشته پرداخت شده بود، محاسبه و به حساب کارگران واریز شود.