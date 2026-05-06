دلایل مخالفت وزارت بهداشت با جایگزینی شرط معدل به جای آزمون جامع دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت،معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به استعلام یکی از معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در خصوص امکان‌پذیر بودن جایگزین کردن آزمون جامع مقطع ph.D با شرط معدل، مخالف کرده و دلایل این موضوع را اعلام کرد.



در پاسخ معاونت آموزشی وزارت بهداشت آمده است به دلیل ماهیت متفاوت اهداف و شرایط برگزاری، امکان حذف آزمون جامع و جایگزینی آن با سوابق تحصیلی (معدل) وجود ندارد.

همچنین برخلاف آزمون‌های جامع علوم‌پایه و پیش‌کارورزی که به صورت متمرکز و کشوری برگزار می‌شوند، آزمون جامع Ph.D به صورت داخلی و دانشگاهی تحت نظارت مستقیم گروه‌های آموزشی اجرا می‌شود و به دلیل محدود بودن تعداد دانشجویان در مقطع دکتری، مدیریت آزمون تسهیل شده و امکان برنامه‌ریزی منعطف در جدول زمانی گروه‌ها میسر است.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، آزمون جامع دکتری به دلیل تعداد بسیار محدود شرکت‌کننده برخلاف آزمون‌های کشوری که برای هزاران نفر برگزار می‌شود، قابلیت اجرا به صورت مجازی با رعایت استانداردهای لازم را داراست.

در بخش پایانی این مکاتبه تأکید شده است که با توجه به تفاوت مقاطع تحصیلی و مکانیزم‌های متفاوت ارزیابی، تعمیم تسهیلات آزمون‌های سراسری به آزمون‌های داخلی دکتری فاقد مبنای منطقی و آموزشی است. لذا برگزاری آزمون جامع طبق روال گذشته و با تکیه بر نظارت گروه‌های تخصصی الزامی خواهد بود.