۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

رضایی: اگر دشمن تسلیم نشود، پاسخ سخت خواهیم داد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر دشمن تسلیم نشود و امتیازات لازم را ندهد، به آنان پاسخ سخت و پشیمان‌کننده خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به ادعای‌ پایگاه خبری اکسیوس در خصوص نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم با هدف پایان جنگ و توافق و انتشار لیستی از مفاد آن، نوشت: «‏متن اکسیوس لیست آرزوهای آمریکایی‌هاست تا یک واقعیت. ‏آمریکایی‌ها چیزی که در مذاکرات رودررو به دست نیاورده‌اند را در یک جنگ شکست خورده به دست نخواهند آورد. ‏ایران دست به ماشه و آماده است، اگر تسلیم نشوند و امتیازات لازم را ندهند یا بخواهند خودشان یا سگ‌های پادویشان شیطنتی کنند، پاسخ سخت و پشیمان‌کننده خواهیم داد.»

زهرا علیدادی

