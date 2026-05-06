رضایی: اگر دشمن تسلیم نشود، پاسخ سخت خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به ادعای پایگاه خبری اکسیوس در خصوص نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم با هدف پایان جنگ و توافق و انتشار لیستی از مفاد آن، نوشت: «متن اکسیوس لیست آرزوهای آمریکاییهاست تا یک واقعیت. آمریکاییها چیزی که در مذاکرات رودررو به دست نیاوردهاند را در یک جنگ شکست خورده به دست نخواهند آورد. ایران دست به ماشه و آماده است، اگر تسلیم نشوند و امتیازات لازم را ندهند یا بخواهند خودشان یا سگهای پادویشان شیطنتی کنند، پاسخ سخت و پشیمانکننده خواهیم داد.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر دشمن تسلیم نشود و امتیازات لازم را ندهد، به آنان پاسخ سخت و پشیمانکننده خواهیم داد.
