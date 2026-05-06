رضایی: اگر دشمن تسلیم نشود، پاسخ سخت خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به ادعای‌ پایگاه خبری اکسیوس در خصوص نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم با هدف پایان جنگ و توافق و انتشار لیستی از مفاد آن، نوشت: «‏متن اکسیوس لیست آرزوهای آمریکایی‌هاست تا یک واقعیت. ‏آمریکایی‌ها چیزی که در مذاکرات رودررو به دست نیاورده‌اند را در یک جنگ شکست خورده به دست نخواهند آورد. ‏ایران دست به ماشه و آماده است، اگر تسلیم نشوند و امتیازات لازم را ندهند یا بخواهند خودشان یا سگ‌های پادویشان شیطنتی کنند، پاسخ سخت و پشیمان‌کننده خواهیم داد.»