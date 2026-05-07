اهدای نماد اقتدار ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش به رئیس فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه دیدار تیم ملی فوتبال ایران که با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از مسئولان ورزشی در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، نماد اقتدار ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش به رئیس فدراسیون فوتبال اهدا شد.

ناخدا یکم عباس نیکبخت معاون روابط عمومی و رسانه نیروی دریایی ارتش در این مراسم با اشاره به نقش ورزش در همگرایی ملت‌ها اظهار کرد: ورزش یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی و برقراری صلح و امنیت میان ملت‌هاست.

وی ادامه داد: همان‌گونه که ناوشکن قهرمان دنا در مأموریت کد ۳۶۰ و سفر دور دنیا موجب عزت و افتخار برای ایران عزیزمان شد، امیدواریم تیم ملی غیرتمند کشورمان نیز با پشتوانه دعای مردم شریف ایران در عرصه جهانی خوش بدرخشد و پیام‌آور اقتدار و عزت برای میهن باشد.

در این مراسم، رئیس فدراسیون فوتبال نیز با قدردانی از اقدام نیروی دریایی ارتش، یاد و خاطره شهدای ناوشکن قهرمان دنا را گرامی داشت و بر نقش وحدت‌آفرین ورزش در تقویت روحیه ملی تأکید کرد.

بر اساس اعلام مسئولان، قرار است در روزهای آتی مراسمی با حضور بازماندگان ناوشکن قهرمان دنا و اعضای تیم ملی فوتبال برگزار شود تا ملی‌پوشان کشورمان در فضایی صمیمی با خانواده شهدا دیدار کنند.