کامیون خودران با قابلیت راه رفتن خرچنگی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این کامیون برای مدرن سازی صنعت از طریق قابلیت های پیشرفته مانورپذیری و اتوماسیون طراحی شده است.

شرکت «شائولینگلین» همراه دانشگاه تسینگهوا کامیون معدن مذکور را توسعه داده اند که دارای قابلیت خاص«راه رفتن خرچنگی» وچرخش در جا است. ویژگی نخست به ابزار مذکور امکان می دهد گودال های باریک و سطوح ناهموار را که سبب می شوند کامیون های معمولی در لبه صخره ها گیر بیفتند، ناوبری کنند.کامیون مذکور از قابلیت چرخش درجا بر محدودیت های ماشین آلات سنگین برای مقابله با گودال بسیار بریک و شیب های زیاد در صنعت معدن کاوی استفاده می کند.

این ماشین سنگین علاوه بر چابکی دارای قدرت زیاد و قابلیت حمل بار است تا عملیات را به طور ۲۴ ساعته و هفت روز هفته ادامه دهد.

به نوشته نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست این غول مکانیکی با ارتفاع۱۶.۴ فوت و طول ۱۴متردر ۱۸ آوریل در شانگهای رونمایی شده است.