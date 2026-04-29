بزرگترین کشتی خودروبر جهان با طول ۲۳۰ متر از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این خودروها اگر پشت سر یکدیگر قرار بگیرند مسافتی ۵۰ کیلومتری را اشغال می کنند.

«گوانگژو شیپ یارد اینترنشنال» (GSI) که شرکتی دولتی است، این کشتی عظیم را ساخته است. وسیله نقلیه دریایی مذکور به شرکت HMM کره جنوبی در ۲۸ آوریل تحویل داده شد. شرکت «هیوندای گلاویس» آن را راهبری می کند.

این کشتی که «گلاویس لیدر» نام دارد، ۲۳۰ متر طول و ۴۰ متر عرض دارد. طبق گزارش ها «گلاویس لیدر» به عنوان یک ساختار پارکینگ شناور با کارآمدی بالا ساخته شده و نشان دهنده سلطه در حال گسترش چین در حوزه کشتی سازی و صادرات خودروهای برقی است.

«ژانگ فولی» مدیر فنی در GSI در این باره می گوید: این یک کشتی انرژی سبز است که با ال ان جی کار می کند. همچنین کشتی یک سیستم ژنراتور شفت دارد که می تواند انرژی کل کشتی را به طور مستقل در دریا تامین کند. این امر وجهه مهمی در کارآمدی انرژی کشتی به حساب می آید.

«گلاویس لیدر» ۱۴ عرشه دارد که می توانند خودروهای عریض خواه وسایل نقلیه سواری معمول، خواه خودروهای برقی یا مدل های هیدروژنی و همچنین کامیون های سنگین را در خود جای دهند سیستم پیشرانش کشتی دوگانه سوز است و با ال ان جی و همچنین سوخت دریایی معمول کار می کند.

حداکثر سرعت کشتی ۱۹ گره است و می تواند مسافت های طولانی و همچنین مسیرهای بین المللی را طی کند.