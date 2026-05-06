سبزی: آینده کشور ثمره تلاش معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر از ساوه، حجت‌الاسلام محمد سبزی، ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت «روز معلم» با تأکید بر جایگاه اساسی معلمان در تربیت نسل آینده گفت:اساسی‌ترین کار در جامعه بر عهده معلم است، نقش معلم آن‌گاه روشن می‌شود که اگر غذای سالمی به روح دانش‌آموز برسد، روح او تعالی پیدا می‌کند و فردی مفید برای جامعه خواهد شد.

وی افزود: معلم باید با انگیزه الهی وارد کلاس درس شود و از الگوگیری از فرهنگ غربی و تفکرات مادی‌گرایانه بپرهیزد،آنچه امروز در شب‌های مبعث و دیگر مناسبت‌ها، در قالب حضور کودک، جوان، پیر و اقشار مختلف مردم در صحنه دفاع از وطن مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده آن است که معلمان، درس وطن‌دوستی را به‌خوبی به نسل‌های مختلف آموزش داده‌اند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با یادآوری شهادت مقام معظم رهبری گفت: پس از شهادت ایشان به سرعت رهبری انقلاب تعیین شد و ملت ایران محکم ایستاد تا جایی که ابرقدرت‌ها به زانو درآمدند بنابراین باید به معلمانی افتخار کنیم که چنین نسلی را تربیت کردند،

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب به خدا، مردم و مسیر الهی خود ایمان دارد و امام راحل این ایمان را در جامعه تزریق کرد، افزود:همین ایمان بود که موجب شکست ابرقدرت‌ها شد و دوران قلدرمآبی آمریکا را به پایان رساند چرا که آن‌ها قادر نیستند با ایمان و اعتقاد ملت ایران اسلامی بازی کنند.

حجت الاسلام سبزی افزود:دولت و مجلس خود را در برابر زحمات معلمان مسول می دانند آنان با وجود مشکلات معیشتی، بی‌وقفه تلاش می‌کنند طرح رتبه‌بندی معلمان مورد توجه قرار در دستور کار قرار گرفت، اما متأسفانه به دلیل تورم، آثار مطلوب آن هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.

وی ادامه داد: ۴۷ سال است در شرایط تحریم قرار داریم، اما دشمنان با وجود همه فشارها نتوانستند ملت ما را شکست دهند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی گفت:دشمن تصور می‌کرد با فشار چندماهه در تنگه هرمز می‌تواند ایران را به عقب‌نشینی وادار کند، اما هر تلاش برای ضربه اقتصادی و فشار بر ملت ایران در نهایت شکست خواهد خورد، استخوان‌های آنان در برابر اراده ملت ایران خواهد شکست، زیرا تاب‌آوری و ایمان این ملت بی‌نظیر است.

حجت الاسلام سبزی در پایان با بیان اینکه عواید حاصل از موقعیت راهبردی تنگه هرمز، حق ملت ایران است افزود:بیش از ۸۰ میلیارد دلار درآمد از این مسیر حاصل شده که باید صرف تقویت بنیه دفاعی، بهبود معیشت مردم و حمایت از معلمان شود.

وی تصریح کرد:باید به معلمان این سرزمین که نسل‌های پیاپی را با ایمان، وطن‌دوستی و روحیه ایستادگی تربیت کرده‌اند، افتخار کنیم چرا که آینده کشور محصول تلاش همین معلمان است.