به گزارش خبرنگار مهر، محمدبیات بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه در خمین اظهار کرد: اعتبارات حوزه آموزش ۷۰ درصد افزایش یافته و بودجه آموزش و پرورش در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: در حوزه قانون‌گذاری نیز اقداماتی مانند صدور مجوز جذب ۱۰ هزار نیروی پیش‌دبستانی و توسعه ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان انجام شده است.

بیات تصریح کرد: در شرایط اقتصادی و نوسانات کنونی، مجلس با اولویت‌بخشی به مسائل رفاهی و معیشتی، در راستای تأمین نیازهای مردم گام برمی‌دارد.

وی ادامه داد: تلاش اصلی بر این است که افزایش حقوق‌ها و بهبود دریافتی‌ها، کاملاً عملیاتی و هم‌راستا با شرایط واقعی بازار انجام شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این رویکرد باعث می‌شود تا عدالت در پرداخت‌ها حفظ شده و فشار اقتصادی بر کارکنان کاهش یابد.

وی افزود: حملات ددمنشانه نیروهای آمریکایی و صهیونیستی منجر به نابودی هفت آموزشگاه، یک اردوگاه تربیتی، فرهنگی و حدود ۲ هزار واحد مسکونی در شهر خمین شد.

بیات بیان کرد: این اقدامات گسترده، آسیب‌های محسوسی به بخش‌های آموزشی، فرهنگی و مسکن این منطقه وارد کرده است.

وی گفت: برای حل بحران‌های جدی در حوزه‌های آب و گاز، بودجه‌های قابل‌توجهی از سوی مراجع ذی‌صلاح اختصاص یافته است.

بیات تصریح کرد: این اقدامات با هدف تأمین پایدار منابع حیاتی و کاهش فشار بر شبکه‌های توزیع انجام می‌شود.