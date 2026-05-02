دری: تعلیم و تربیت زیربنای توسعه پایدار جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر شنبه در آیین بزرگداشت مقام معلم در اراک اظهار کرد: نقش بنیادین معلمان در شکل‌دهی به آینده جامعه بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: معلمان معماران اصلی فکر، فرهنگ و هویت نسل‌های آینده هستند و مسیر رشد و تعالی کشور از تلاش‌های بی‌وقفه این قشر آغاز می‌شود.

آیت الله دری تصریح کرد: تعلیم و تربیت زیربنای توسعه پایدار جامعه است و معلمان با اثرگذاری عمیق بر باورها، شخصیت و نگرش نسل جوان، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به آینده کشور دارند و تربیت انسان‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر را بر عهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: مسیر پیشرفت و سعادت جوامع از مسیر آموزش صحیح می‌گذرد و معلمان زمینه‌ساز رفع ناآگاهی و مقابله با عقب‌ماندگی خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به جایگاه اخلاقی و اجتماعی معلمان تاکید کرد: این قشر فرهیخته، علاوه بر آموزش علم، نقش مهمی در هدایت فکری و تربیتی جامعه ایفا می‌کنند و به‌عنوان افرادی امین، مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده را بر عهده دارند.

وی افزود: معلمان ادامه‌دهنده مسیر هدایت‌گران الهی در جامعه هستند و الگوی رفتاری و علمی این قشر برگرفته از سیره پیامبران و ائمه معصومین(ع) است که همواره بر تعلیم، تربیت و اصلاح جامعه تأکید داشته‌اند.

آیت الله دری با اشاره به نامگذاری روز معلم به یاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری بیان کرد: این انتخاب، بیانگر جایگاه رفیع معلمی در ساختار فکری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است و نشان می‌دهد که معلمی رسالتی در امتداد مسیر انبیا دارد.

وی گفت: توجه به تربیت دینی از سنین کودکی مورد تاکید است و تحقق این هدف نیازمند همکاری هماهنگ میان نظام آموزشی، خانواده و نهادهای فرهنگی است.