به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم در ساوه اظهار کرد: جایگاه معلم در جامعه، جایگاهی نبوی است و معلمان به عنوان مجریان اصلی تعلیم و تربیت، نقش بیبدیلی در شکلگیری شخصیت دانشآموزان ایفا میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی در کنار آموزش، افزود: معلم تنها انتقالدهنده دانش نیست، بلکه وظیفه اصلی او تربیت انسانی متعهد، متدین و وطندوست است،اگر امروز در برابر شبیخون فرهنگی دشمن ایستادهایم، به برکت تلاش معلمانی است که عشق به دین و میهن را در دل نسلهای جدید نهادینه کردهاند.
امام جمعه ساوه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه معلمان گفت: معلم معمار آینده کشور است، هر چقدر در نظام آموزشی سرمایهگذاری کنیم، در واقع برای اقتدار و عزت آینده ایران اسلامی سرمایهگذاری کردهایم.
حجتالاسلام رحیمی همچنین به موضوع معیشت و جایگاه اجتماعی معلمان اشاره کرد و افزود: مسئولان باید به گونهای برنامهریزی کنند که دغدغههای معیشتی مانع از تمرکز معلمان بر رسالت اصلیشان نشود، رتبهبندی معلمان گام خوبی بود، اما باید تلاش شود تا کرامت و منزلت این قشر در عمل حفظ شود.
وی تصریح کرد: معلمان ساوه همواره در صحنههای مختلف انقلابی و علمی پیشرو بودهاند و انتظار میرود با همدلی و تلاش مضاعف، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و تربیت نسلی تمدنساز گام بردارند.
