به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حامدیخواه، ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم، با اشاره به جایگاه والای معلم در نظام اسلامی اظهار کرد: معلمان ستون فقرات جامعه هستند و نقش بیبدیل آنان در تربیت نسل آینده کشور بر هیچکس پوشیده نیست.
وی با گرامیداشت یاد و نام ۱۶۷ شهید و دانشآموز شهید استان مرکزی، افزود: این شهیدان سرمایههای واقعی نظام هستند و باید یاد و راه آنان را در مدارس زنده نگهداریم،شهدای فرهنگی و مدافعان امنیت نیز با ایثار خود ثابت کردند که فرهنگ و ایمان، اساس پایداری ملت ایران در برابر دشمنان است.
حامدیخواه با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه آموزش و پرورش شهرستان ساوه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ پروژه آموزشی و عمرانی در نقاط مختلف شهرستان در حال ساخت یا در آستانه اتمام است و امیدواریم با حمایت مسئولان استان و شهرستان، بخش قابل توجهی از این پروژهها در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری برسد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوه تصریح کرد: یکی از اقدامات نمادین و ارزشمند در حوزه فرهنگی، ساخت مدرسهای به یاد «فرشتگان بیمار» است؛ طرحی که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ساوه اجرایی خواهد شد تا یاد این عزیزان برای همیشه در ذهن جامعه ماندگار بماند.
وی ضمن تقدیر از همراهی و همدلی مسئولان، مدیران مدارس و اعضای شورای آموزش و پرورش گفت: انتظار است معلمان با انسجام، تفاهم و روحیه جهادی، در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقای سطح تعلیم و تربیت گام بردارند.
