۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

حامدی‌خواه: ۲۲ پروژه آموزشی در ساوه آماده بهره‌برداری است

ساوه-رئیس آموزش و پرورش ساوه گفت:۲۲ پروژه آموزشی در این شهرستان آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حامدی‌خواه، ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم، با اشاره به جایگاه والای معلم در نظام اسلامی اظهار کرد: معلمان ستون فقرات جامعه هستند و نقش بی‌بدیل آنان در تربیت نسل آینده کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

وی با گرامیداشت یاد و نام ۱۶۷ شهید و دانش‌آموز شهید استان مرکزی، افزود: این شهیدان سرمایه‌های واقعی نظام هستند و باید یاد و راه آنان را در مدارس زنده نگه‌داریم،شهدای فرهنگی و مدافعان امنیت نیز با ایثار خود ثابت کردند که فرهنگ و ایمان، اساس پایداری ملت ایران در برابر دشمنان است.

حامدی‌خواه با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه آموزش و پرورش شهرستان ساوه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ پروژه آموزشی و عمرانی در نقاط مختلف شهرستان در حال ساخت یا در آستانه اتمام است و امیدواریم با حمایت مسئولان استان و شهرستان، بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوه تصریح کرد: یکی از اقدامات نمادین و ارزشمند در حوزه فرهنگی، ساخت مدرسه‌ای به یاد «فرشتگان بیمار» است؛ طرحی که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ساوه اجرایی خواهد شد تا یاد این عزیزان برای همیشه در ذهن جامعه ماندگار بماند.

وی ضمن تقدیر از همراهی و همدلی مسئولان، مدیران مدارس و اعضای شورای آموزش و پرورش گفت: انتظار است معلمان با انسجام، تفاهم و روحیه جهادی، در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقای سطح تعلیم و تربیت گام بردارند.

