خبرگزاری مهر، گروه استانها: معلمان بهعنوان الگوهای ایثار، اخلاق و امیدآفرینی در جامعه، نقشی فراتر از انتقال دانش بر عهده دارند و با رفتار، منش و تعهد حرفهای خود، مسیر شکلگیری شخصیت و هویت نسل آینده را هموار میکنند.
این قشر زحمتکش با صبر، مسئولیتپذیری و روحیه فداکاری، نهتنها مفاهیم علمی، بلکه ارزشهای انسانی و اجتماعی را به دانشآموزان میآموزند و با ایجاد انگیزه و امید، زمینهساز رشد فکری و اخلاقی جامعه میشوند.
معلمان سازندگان آینده فکری و فرهنگی جامعه هستند
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و معلمان و جایگاه رفیع این قشر در ساختن آینده کشور، گفت: نقش معلم تنها انتقال دانش نیست، بلکه معلم در شکلدهی به هویت فکری، فرهنگی و اخلاقی نسل نوجوان و جوان نقشی تعیینکننده دارد و حضور آگاهانه و مسئولانه معلمان در کلاسهای درس، همواره یکی از عوامل مهم ایجاد آرامش فکری و افزایش آگاهی اجتماعی در میان دانشآموزان بوده است.
حجت الاسلام جعفر رحیمی اظهار کرد: در شرایط کنونی جامعه که نیاز به ارتقای سطح سواد رسانهای، تقویت بینش فرهنگی و افزایش قدرت تحلیل در میان نسل جوان بیش از گذشته احساس میشود، نقش معلمان در هدایت فکری دانشآموزان بسیار برجسته و اثرگذار است.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه زحمات معلمان تنها به آموزش محدود نمیشود، گفت: بسیاری از پیشرفتها و موفقیتهای علمی و اجتماعی دانشآموزان حاصل تلاشهای بیوقفه و دلسوزانه معلمان است و این مجاهدت خاموش باید بیش از پیش دیده و قدردانی شود.
وی بر ضرورت حمایت از فعالیتهای آموزشی، توجه به نیازهای فرهنگی مدارس و فراهمسازی زمینههای مناسب برای توسعه کیفیت آموزش تأکید کرد.
رسالت معلم فراتر از انتقال دانش است
استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اهمیت رسالت معلمی، معلم را «چراغ روشنایی دانایی» در مسیر تربیت نسل آینده دانست و گفت: معلمی یک شغل ساده نیست، بلکه «انتخاب یک مسیر» است.
حجتالاسلام غلامرضا شاهحسینی افزود: معلم با انسانهایی سر و کار دارد که بخش مهمی از نگاه و رفتار خود را از او میآموزند و به همین دلیل، نقش وی در شکلدهی هویت، اخلاق و بینش نسل جوان بسیار فراتر از انتقال معلومات درسی است.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه «معلم بودن یعنی ایستادن کنار نسلی که قرار است جهان را بهتر بسازد»، افزود: رسیدنِ یک معلم در مدرک یا عنوان خلاصه نمیشود، بلکه در لحظهای شکل میگیرد که میبیند شاگردی با اعتمادبهنفس سؤال میپرسد، مفهومی را میفهمد یا قدمی در مسیر آگاهی برمیدارد.
وی اظهار کرد: ما معلمان بذر میکاریم، گاهی سالها بعد میبینیم شاگردی که از کلاسهای کوچک ما گذشته، راهی بزرگتر یافته و در اینجا امر مشهود و ملموس می شود سهم کوچکش در ساختن آینده پنهان نشده است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: معلم چراغی است که در دل تاریکیهای نادانی روشن میشود و رسالت او فراتر از درس و کتاب، زنده نگهداشتن حس کنجکاوی، امید و باور به بهتر شدن در دل دانشآموزان است.
حجت الاسلام شاهحسینی با بیان اینکه معلم بودن، در کنار مسئولیت، یک فرصت بزرگ برای ساختن انسانهایی بهتر است، تصریح کرد: هر لبخند، جمله و لحظهای که معلم به شاگرد میبخشد، میتواند در آینده او مسیری تازه ایجاد کند.
وی گفت: ما مقصد نهایی نیستیم و چراغ ابتدای راهیم و چه افتخاری بالاتر از آنکه کسی در مسیر زندگیاش، نوری کوچک از کلاس ما با خود ببرد.
معلم شهید نماد عینی ایثار در آموزش و پرورش
دبیر بازنشسته ساوجی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بیبدیل معلمان شهید در تربیت نسل جدید اظهار کرد: فداکاری این معلمان، صرفاً به لحظات شهادت محدود نمیشود، بلکه ریشه در سالها خدمت عاشقانه و مسئولیتپذیرانه در مدارس دارد.
زهرا منصوری با تأکید بر اینکه معلمی فراتر از انتقال ذهنیات درسی است، افزود: معلمانی که در راه نجات دانشآموزان، جان خود را ایثار کردند، پیش از آن نیز با منش، اخلاق و رفتار روزمره خود، الگوهایی عملی از گذشت و انساندوستی در کلاس درس و اجتماع بودند.
منصوری تصریح کرد: آنچه در شخصیت دانشآموزان ماندگار میشود، سخنان معلم نیست بلکه رفتار و عمل اوست، دانشآموز زمانی روحیه فداکاری، اخلاقمداری و انسانیت را درمییابد که این صفات را در رفتار روزمره معلمش به چشم ببیند و لمس کند.
این معلم ساوجی با بیان اینکه معلمان شهید در طول خدمت، دغدغه حل مشکلات دانشآموزان را داشتهاند، گفت: بسیاری از این افراد بدون هیچ چشمداشتی در مسائل معیشتی و خانوادگی شاگردان ورود میکردند و همین رفتارهای اصیل، بذر ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی را در ذهن کودکان میکاشت.
وی فداکاری را نتیجه یک عمر تجربه و رشد اخلاقی دانست و افزود: معلمانی که در لحظه حساس از جان خود گذشتند، همانهایی هستند که همواره منافع دیگران را بر خود ترجیح دادهاند و فرهنگ گذشت را به صورت عملی آموزش دادهاند.
منصوری با تأکید بر لزوم بازنمایی چهره و سبک زندگی معلمان شهید در متون درسی، گفت: پرداختن به مقام معلم صرفاً در مناسبتها کافی نیست، ضروری است که روایتها و سرگذشت معلمان ایثارگر در کتابهای درسی درج شود تا نسل آینده الگویی روشن و ملموس پیش روی خود ببیند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد میشود در هر پایه تحصیلی، بخشی به روایت زندگی معلمان شهید اختصاص یابد تا ارزش والای حرفه معلمی و جایگاه آن در جامعه از طریق آموزش غیرمستقیم تقویت شود.
منصوری تاکید کرد: پرورش زمانی رسالت خود را کامل ایفا میکند که در کنار آموزش علمی، انسانسازی را هدف قرار دهد و باید اذعان کرد که معلمان شهید، مصداق عینی این نگاه هستند و یاد آنان همواره باید الهامبخش مسیر تعلیم و تربیت باشد.
دغدغه معیشتی معلمان اولویت دولت چهاردهم و برنامه ۱۴۰۵
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته معلم، اظهار کرد: کاهش دغدغههای معیشتی معلمان یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور است.
سید محمد جمالیان با اشاره به باور دولت مبنی بر اینکه معلم تنها در صورت فراغت نسبی از دغدغههای شخصی میتواند به رسالت آموزشی خود عمل کند، اظهار کرد: افزایش حقوق معلمان از برنامههای محوری دولت چهاردهم بود، تحقق این مهم به دلیل کثرت جامعه معلمان، نیازمند تخصیص منابع مالی بسیار گسترده است.
وی افزود: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود به دلیل چالشهای داخلی و بینالمللی با محدودیتهایی در تأمین این منابع مواجه شد، در حالی که تأمین منابع پایدار و مشخص، پیشنیاز تصویب طرحهای حمایتی در مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شرایط هرگز به معنای رها کردن موضوع رفاه معلمان نیست، بلکه کاهش دغدغههای معیشتی آنان همواره مورد توجه سران کشور بوده است.
وی افزود: با وجود اهمیت رفاه سایر کارمندان دولت، این یک واقعیت پذیرفتهشده در سطح جهانی است که پیشرفت هر کشوری به اصلاح نظام آموزشوپرورش آن وابسته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی اظهار کرد: یکی از سنگبناهای اصلی اصلاح آموزشوپرورش، کاهش دغدغههای معلمان است و این موضوع به صورت ویژه در برنامهریزیهای سال ۱۴۰۵، مورد توجه دولت، مجلس و سایر نهادهای عالی کشور قرار گرفته است.
