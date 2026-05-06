بازخوانی جنگ از دریچه هنر در «بوم خاکی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نسیم، برنامه تلویزیونی «بوم خاکی» با رویکردی هنری به روایت فضاهای آسیب‌دیده در دوران جنگ می‌پردازد و می‌کوشد رد پاهای جنگ را از زاویه‌ای خلاقانه و انسانی بازخوانی کند. این برنامه به تهیه‌کنندگی علی حکمت‌نیا، کارگردانی علی اردو و نویسندگی مرتضی درخشان، به‌زودی از شبکه نسیم پخش می‌شود.

در این برنامه، گروهی از هنرمندان به مکان‌هایی وارد می‌شوند که آثار تخریب جنگ همچنان در آن‌ها مشهود است. آن‌ها با حضور و زیست در این فضاها و مواجهه با خاطرات جمعی نهفته در آن‌ها، با الهام از محیط، به خلق آثار هنری می‌پردازند.

لوکیشن‌های برنامه طیف وسیعی از فضاهای شهری و عمومی را در بر می‌گیرد؛ از پل B۱ و مدارس گرفته تا خانه‌های مسکونی، دانشگاه‌ها و ورزشگاه آزادی؛ مکان‌هایی که هر یک، بخشی از حافظه تاریخی و اجتماعی جنگ را در خود ثبت کرده‌اند.