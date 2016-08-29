علی اکبر کاظمی قائم مقام شبکه نسیم و نمایش درباره اهمیت تلویزیون به عنوان یک رسانه و همچنین تعامل آن با دیگر رسانه ها برای جذب مخاطب به خبرنگار مهر گفت: رسانه ها نبض افکار عمومی را در دست دارند، خود تلویزیون هم یک رسانه است و اتفاقا یکی از راه های ارتباط با مخاطب استفاده از دیگر فضاهای رسانه ای است.

وی با اشاره به نوپایی شبکه نسیم بیان کرد: شبکه نسیم شبکه جوانی است که مخاطبان خوبی دارد و برای اینکه این روند دوام داشته باشد نیاز داریم که رسانه ها نیز به ما کمک کنند و حضور فعال تری در فضای مجازی داشته باشیم.

تعاملی کردن برنامه های شبکه نسیم در جذب مخاطب

کاظمی با اشاره به رویکرد شبکه نسیم در جذب مخاطب عنوان کرد: یکی از رویکردهای ما در سال جدید بحث تعاملی کردن برنامه هاست. ما برنامه ها را به گونه ای طراحی می کنیم که با مخاطب ارتباط و تعامل داشته باشیم و نبض مخاطب در دست برنامه ساز باشد. برنامه ساز باید بتواند باب میل مخاطب کار کند و براین اساس برنامه هایی مثل «دورهمی»، «چند درجه» و «خندوانه» چنین رویکردی دارند. البته همه برنامه هایی که در شبکه نسیم می بینیم ساختاری نو، متفاوت و آوانگارد دارند.

ساخت مسابقه با محوریت اقتصاد مقاومتی

قائم مقام شبکه نسیم و نمایش درباره مبحث اقتصاد مقاومتی و توجه به آن در شبکه نسیم اظهار کرد: ما برنامه های بلندمدتی داریم و اگر بخواهیم موفقیت شبکه نسیم در جذب مخاطب حفظ شود باید سیستم کاری خود را تقویت کنیم تا بتوانیم به برنامه ریزی هایمان جامه عمل بپوشانیم. یکی از موضوعاتی که اکنون روی آن تاکید می شود بحث اقتصاد مقاومتی است و یکی از شاخه هایی که فکر می کنیم در موفقیت سیاست های مقاومتی اثر دارد ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و ارتقای فرهنگ تولید کالای باکیفیت است. در همین راستا برنامه ای را در پیش تولید داریم که یک مسابقه است و در آن فقط از کالاهای ایرانی بهره گرفته می شود.

وی درباره جزییات این مسابقه اقتصادی توضیح داد: مرجع ما در استفاده از این کالاها پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حال حاضر پیش تولید برنامه را داریم و در شش ماه دوم سال برنامه روی آنتن خواهد رفت، اسم موقت آن «ساخت ایران» است که احتمالا تغییر می کند.

پیش تولید مسابقه «کودک شو»

کاظمی با اشاره به مسابقه دیگر این شبکه که در حال طراحی است، عنوان کرد: برنامه دیگری تحت عنوان «کودک شو» داریم که در راستای ترویج خانواده ها به داشتن کودک و فرزند است. این برنامه هم در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و والدین با یکدیگر مسابقه می دهند و فرزندان بین سه تا پنج سال در آن مشارکت می کنند.

وی در پایان درباره حضور اسپانسرها در برنامه های ترکیبی شبکه نسیم عنوان کرد: برنامه سازی در تمام دنیا با حامیان مالی انجام می شود، چگونگی حضور این اسپانسرها بحث های زیادی را می طلبد و به توافقاتی وابسته است که بین سازمان و اسپانسرهای مالی انجام می شود. برنامه هایی که ما می سازیم بسیار پرهزینه هستند و عمدتا خودشان هزینه های خود را درمی آورند.