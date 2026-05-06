پیشرفت ۲۵ درصدی تعریض گردنه پاتاق

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه از روند اجرای پروژه تعریض گردنه پاتاق بازدید کرد و این طرح را یکی از پروژههای مهم زیرساختی در مسیر بزرگراه کربلا دانست که با سرعت مناسبی در حال اجراست.
طهماسب نجفی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: تعریض گردنه پاتاق از مطالبات قدیمی مردم منطقه و زائران عتبات عالیات است و به عنوان یکی از اولویتهای توسعهای استان پیگیری میشود.
وی افزود: این طرح بخشی از پروژه بزرگراه کربلا است که در سفر رئیسجمهور نیز مورد توجه قرار گرفت و اکنون با حمایت مدیریت ارشد استان در حال اجراست.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه به طول ۴.۶ کیلومتر آغاز شده است، گفت: در حال حاضر این طرح به پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد رسیده و شامل احداث دو تونل به طول مجموع حدود ۷۱۰ متر است که عملیات اجرایی آنها با سرعت مطلوبی ادامه دارد.
نجفی ادامه داد: تونل دوم این پروژه به طول ۴۶۰ متر در دست حفاری است که تاکنون حدود ۱۶۰ متر از آن اجرا شده و روند کار با شتاب قابل قبولی پیش میرود.
وی همچنین به پیشرفت مناسب عملیات خاکبرداری و آمادهسازی مسیر در ورودی و خروجی تونلها اشاره کرد و گفت: طبق برنامهریزی انجامشده، بخشی از مسیر به طول حدود ۱۸۰۰ متر تا محدوده تونل دوم تا ایام اربعین به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون عمرانی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قطعات ۹ و ۱۰ بزرگراه کربلا اشاره کرد و افزود: این قطعات در مسیر کرمانشاه به خسروی قرار دارند و تاکنون ۸ کیلومتر از قطعه ۹ به بهرهبرداری رسیده و ادامه مسیر نیز در دست اجراست.
