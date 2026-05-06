به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی عصر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه موزه بزرگ گلستان با اشاره به محدودیت منابع مالی دولتی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تکیه صرف بر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا منابع شهرداریها، پاسخگوی نیاز پروژههای بزرگ عمرانی نیست و باید به دنبال روشهای نوین تأمین مالی بود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در طرح این پروژه افزود: برای افزایش جذابیت سرمایهگذاری، لازم است کاربریهای مکمل و درآمدزا در محدوده پروژه تعریف شود تا زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به ابزارهای جدید مالی ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیتهایی مانند مولدسازی داراییها و نشاندار کردن مالیاتها میتواند بخشی از هزینههای اجرای پروژه را تأمین کند و فشار بر منابع دولتی را کاهش دهد.
وی همچنین بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی با حضور مجموعه دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری، شورای شهر، میراثفرهنگی، مشاور پروژه و نهادهای خدماترسان و نظارتی، برای تعیین دقیق مدل اجرایی پروژه ضروری است.
مهیائی اجرای مرحلهای پروژه را یکی از راهکارهای تسریع در بهرهبرداری عنوان کرد و افزود: با تعریف فازهای اجرایی، میتوان امکان استفاده تدریجی مردم از بخشهای مختلف پروژه را فراهم کرد.
وی اظهار کرد: اولویت اصلی، تکمیل پروژه و بهرهمندی مردم از ظرفیتهای آن است و در این مسیر، نوع مجری پروژه اعم از دولتی یا خصوصی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
