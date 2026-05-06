۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

مهیائی: بدون ورود سرمایه‌گذار پروژه‌های بزرگ عمرانی به سرانجام نمی‌رسد

گرگان-معاون عمرانی استانداری گلستان گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، تکمیل پروژه‌های بزرگ از جمله موزه گلستان بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی عصر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه موزه بزرگ گلستان با اشاره به محدودیت منابع مالی دولتی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تکیه صرف بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا منابع شهرداری‌ها، پاسخگوی نیاز پروژه‌های بزرگ عمرانی نیست و باید به دنبال روش‌های نوین تأمین مالی بود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در طرح این پروژه افزود: برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، لازم است کاربری‌های مکمل و درآمدزا در محدوده پروژه تعریف شود تا زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به ابزارهای جدید مالی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی دارایی‌ها و نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه را تأمین کند و فشار بر منابع دولتی را کاهش دهد.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مجموعه دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، شورای شهر، میراث‌فرهنگی، مشاور پروژه و نهادهای خدمات‌رسان و نظارتی، برای تعیین دقیق مدل اجرایی پروژه ضروری است.

مهیائی اجرای مرحله‌ای پروژه را یکی از راهکارهای تسریع در بهره‌برداری عنوان کرد و افزود: با تعریف فازهای اجرایی، می‌توان امکان استفاده تدریجی مردم از بخش‌های مختلف پروژه را فراهم کرد.

وی اظهار کرد: اولویت اصلی، تکمیل پروژه و بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های آن است و در این مسیر، نوع مجری پروژه اعم از دولتی یا خصوصی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

