به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عسگرپور، با تشریح نتایج نشست مشترک با مدیران بانک ملت، از شکلگیری توافقات مؤثر و راهبردی در راستای حمایت از فعالان حوزههای گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی خبر داد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای تأمین مالی در بخشهای مولد و اشتغالآفرین کشور اظهار کرد: در این نشست مقرر شد تمامی درخواستهای ثبتشده در سامانه «تِک» با هدف دریافت تسهیلات اشتغالزایی، در سریعترین زمان ممکن تعیین شعبه شوند تا فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات با انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.
عسگرپور افزود: همچنین توافق شد به تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور تاکیدات مکتوب و لازم ابلاغ شود تا روند رسیدگی، بررسی و پرداخت تسهیلات مرتبط با متقاضیان معرفیشده از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اهتمام ویژه، تسریع و تسهیل شود.
وی با اشاره به استقبال مدیران بانک ملت از تنوع و ظرفیت بالای طرحهای ثبتشده در حوزههای گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: در جریان این نشست، طرفین بر این موضوع توافق کردند که مدیران ارشد بانک ملت ضمن حضور میدانی، از مجموعهای از طرحهای منتخب بازدید کنند تا فرآیند ارزیابی، حمایت و تأمین مالی پروژهها با شناخت دقیقتر از ظرفیتهای واقعی این حوزهها همراه شود.
مدیرکل تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به اهمیت نقش بانوان در توسعه اقتصاد فرهنگی کشور، اظهار داشت: حضور و نقشآفرینی بانوان در عرصههای صنایعدستی، کارآفرینی محلی و توسعه گردشگری، ظرفیتی ارزشمند و راهبردی برای اقتصاد ملی محسوب میشود و خوشبختانه نگاه حمایتی و همراهی مسئولان بانک ملت نسبت به این حوزه، رویکردی امیدبخش و قابلتقدیر است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید ویژه مدیریت بانک ملت بر حمایت از جامعه بانوان فعال در حوزههای مأموریتی وزارتخانه، مقرر شد روند پیگیری و نظارت بر پرداخت تسهیلات مرتبط با این بخش، با حساسیت و اهتمام مضاعف دنبال شود؛ رویکردی که میتواند به تقویت عدالت اقتصادی، توسعه اشتغال پایدار و افزایش سهم زنان در زیستبوم کارآفرینی فرهنگی کشور منجر شود.
عسگرپور در پایان با اشاره به رویکرد تعاملی و شناخت دقیق مدیران بانک ملت از ضرورت حمایت مالی از بخشهای ارزآور و اشتغالساز کشور خاطرنشان کرد: برآوردها حاکی از آن است که با تداوم این سطح از تعامل و همافزایی، شاهد عملکردی ممتاز در حوزه تخصیص و پرداخت اعتبارات خواهیم بود؛ مسیری که میتواند به رونق سرمایهگذاری، توسعه تولید و تقویت اقتصاد گردشگری و صنایعدستی کشور شتابی مضاعف ببخشد.
