به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، در جلسه شورای اجتماعی فیروزکوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، اظهار داشت: از دست دادن این سرمایههای بزرگ اجتماعی و معنوی، ضایعهای سنگین برای کشور است و امید میرود با ادامه مسیر خدمت، قدردان این نعمتها باشیم.
وی با اشاره به وضعیت عمومی کشور، افزود: اگرچه در سالهای گذشته تلاشهای متعددی در حوزه اجتماعی صورت گرفته، اما کارنامه قابل قبولی در کاهش آسیبهای اجتماعی نداشتهایم. امروز با مسائلی همچون طلاق، خودکشی، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و حاشیهنشینی به عنوان مهمترین آسیبها مواجه هستیم که نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری هستند.
چراغعلی با تأکید بر شرایط پیشرو تصریح کرد: حتی در صورت پایان کامل جنگ، کشور با چالشهای جدی از جمله تورم بالا، افزایش بیکاری، کسری بودجه و محدودیت منابع مواجه خواهد بود و اینجاست که نقش مدیران در همراهی با مردم و مدیریت بحرانها برجسته میشود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران خاطرنشان ساخت: مدیریت در شرایط عادی هنر نیست؛ بلکه مدیران باید توان خود را در روزهای سخت نشان دهند و با حضور میدانی، همدلی و درک واقعی مشکلات مردم، اعتماد عمومی را تقویت کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان فیروزکوه بیان کرد: این شهرستان با برخورداری از پتانسیلهای گسترده در حوزههای کشاورزی، صنعت و گردشگری، توان تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای استان تهران را دارد، مشروط بر آنکه برنامهریزی دقیق و نگاه بلندمدت در مدیریت آن حاکم باشد.
چراغعلی از «اعلام آمادهباش اجتماعی» در سطح دستگاههای استان تهران خبر داد و افزود: ضروری است تمامی مدیران با رصد مستمر وضعیت اجتماعی، ارائه گزارشهای منظم و بهرهگیری از ظرفیت خیرین، سازمانهای مردمنهاد و سرمایههای اجتماعی، برای کاهش مشکلات مردم اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد در اجرای برنامههای محلهمحور، گفت: مسجد به عنوان یک نهاد اجتماعی ریشهدار، میتواند کانون ارائه خدمات و کاهش آسیبهای اجتماعی باشد و باید بیش از پیش مورد توجه دستگاهها قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در پایان با تأکید بر اهمیت همدلی با مردم، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک شرایط مردم، سادهزیستی مدیران و حضور واقعی در کنار جامعه هستیم و باید با تلاش شبانهروزی برای کاهش مشکلات، اعتماد و امید را در جامعه تقویت کنیم.
