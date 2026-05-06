حمایت از واحدهای تولیدی اولویت‌ اصلی استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه کمیسیون کارگری استان با تاکید بر حمایت از جامعه کارگران و تولید در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: یکی از محورهای اصلی دغدغههای مقام عالی استان، وضعیت کنونی جامعه کارگری است.
وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی آخرین وضعیت جامعه کارگری و تحولات مرتبط با آن با توجه به تهاجم نظامی دشمن به واحدهای تولیدی، صنعتی و بنگاههای اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: همه موظفیم در این شرایط به جامعه کارگری برای حل مسائل و مشکلات کمک کنیم.
صادقی با تأکید بر رصد مستمر آخرین وضعیت حوزه کارگری و اهتمام ویژه برای تسهیل رسیدگی به درخواستهای کارگران آسیبدیده از جنگ، خواستار ایجاد مأموریتی ویژه برای اعضای کمیسیون کارگری شد و اظهار داشت: با همافزایی و همکاری نسبت به حل مشکلات کارگری اقدام شود.
وی با اشاره به حمایت همهجانبه از کارگران و رفع مشکلات آنان بر لزوم ایجاد شرایط مناسب کاری و پرداخت بهموقع حقوق کارگران تاکید کرد.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان همچنین اهداف دولت از ارائه بستههای حمایتی به مراکز تولیدی و صنعتی را شامل تابآوری مراکز تولیدی و صنعتی، حفظ رابطه بین کارفرما و کارگر، حفظ تولید و حفظ اشتغال برشمرد.
