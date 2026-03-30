آشوری: شهید تنگسیری نماد ایثار و مقاومت در حفاظت از تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری، استاندار هرمزگان طی پیامی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، نماد اخلاص، شجاعت و خدمت به میهن بود. ایشان سال‌ها با روحیه ایمانی و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی، در حفاظت از تنگه هرمز و صیانت از تمامیت مرزی دریایی کشور نقشی بسزا، مؤثر و ماندگار ایفا کردند؛ نقشی که مردم ایران و به‌ویژه مردم هرمزگان هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.

شهید تنگسیری در مسیر حفاظت از تنگه هرمز و مرزهای دریایی کشور، جان‌فشانی کرد و نقش کلیدی در امنیت و اقتدار ملی داشت. راه و منش او چراغ راه سربازان و خدمت‌گزاران این سرزمین خواهد بود.

او نه‌تنها در عرصه خدمت امنیتی و دفاعی، بلکه در محرومیت‌زدایی، آبادانی و خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار استان هرمزگان نیز با تمام توان تلاش کرد. به همین سبب، جایگاه ایشان در دل مردم این استان جایگاهی ویژه و سرشار از احترام است.

امروز هرمزگان به داشتن چنین فرمانده‌ای افتخار می‌کند؛ مردی که تا آخرین لحظه زندگی خود، در مسیر خدمت به مردم و ادای مسئولیت‌های ملی گام برداشت و با خون خود پیمان راستینش را مهر کرد.

با قلبی آکنده از اندوه و افتخار، شهادت فرمانده دلاور و غیور، دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری را به محضر ریاست محترم کل قوا و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، سربازان گمنام امام زمان (عج)، مردم شریف ایران اسلامی و به‌ویژه مردمان شهیدپرور و وفادار استان هرمزگان تسلیت و تبریک عرض می‌نمایم.

محمد آشوری تازیانی

استاندار هرمزگان