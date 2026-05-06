مردم بین وظایف شهرداری اهواز و آبفا تفاوتی قائل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی پورموسوی ظهر امروز چهارشنبه در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز تصریح کرد: برای مردم مهم نیست کدام دستگاه مشکل را حل میکند و اگر قصد رفع مسائل وجود دارد، اقدام باید سریع باشد و نباید کار به دستگاه دیگر محول شود.
وی با اشاره به موضوع فرونشست زمین توضیح داد: برخی فرونشستها بیش از یک سال رها میشود در حالیکه سرعت عمل شهرداری و آبفا در این زمینه تعیینکننده است و تفاوت برخی شهرداریها با ما در همین سرعت اقدام است.
عضو شورای شهر اهواز بیان کرد: در برخی مناطق منتظر تکمیل پروژههای آب و فاضلاب هستیم تا عملیات آسفالت انجام شود. در نقاطی از مرکز شهر مانند خیابانهای عظیم و گندمی، فاضلاب ناقص است و علاوه بر پراکندگی، بوی نامطبوع و ظاهر نامناسب ایجاد کرده که باید در طرحهای فاضلاب تکمیل و اصلاح شود.
وی ادامه داد: مشکلات مربوط به فرونشست، آسفالت و نوارهای حفاری باید بهطور جدی اصلاح شود زیرا در برخی مناطق، آسفالت حفاریها تنها دو تا سه روز پس از اجرا تخریب میشود.
پورموسوی اظهار کرد: ستاد هماهنگی بین شهرداری و آبفا باید تشکیل و فعال باشد و عباراتی مانند این کار در حوزه من نیست در میدان عمل شنیده نشود. همچنین باید پروژههای دفع آبهای سطحی و رفع مشکلات آبفا در تابستان اجرا شود.
