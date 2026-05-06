به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمودی ظهر امروز چهارشنبه در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز ضمن تبریک روز معلم و کارگر با بیان اینکه مردم مسائل شهری را از اعضای شورای شهر مطالبه می کنند، اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی آب و فاضلاب است؛ سال های ۹۸ و ۹۹ در برخی محلات بیش از ۱۲ ساعت مانداب داشتیم اما با اقدامات خوبی که صورت گرفت شرایط بسیار بهتر شده و به چند ساعت رسیده اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار است.

عضو شورای شهر اهواز گفت: برخی پروژه های اهواز از جمله کوی علوی متوقف مانده اند که باید تکمیل شوند.

وی با اعلام اینکه در آبفا اقدامات خوبی صورت گرفته و بعضی از پروژه ها نیازمند اتصال حلقه آخر هستند، افزود: پروژه به گونه ای است که شبکه ایجاد شده اما کار نهایی که نتیجه را مشخص می کند وصل نشده است.

عضو شورای شهر اهواز تاکید کرد: شهروندان بعضی مناطق از جمله منبع آب، حصیر آباد و ... از کیفیت و فشار آب شرب گله مند هستند؛ در برخی نقاط نیز آب و فاضلاب مختلط است و کمیت نیز مشکل دارد.

محمودی با بیان اینکه در برخی محلات ترمیم نوارهای حفاری آبفا در حال انجام است، اظهار داشت: کیفیت اجرا و اقداماتی که باید در ترمیم حفاری ها انجام شود رعایت نمی شود؛ گاهی در مدت زمان کوتاه مثل روز و یا هفته ترمیم حفاری ها دچار مشکل می شود.

وی موضوع آسفالت را مطالبه مردم کوی گلدشت اعلام و عنوان کرد: تا زمانی که آب و فاضلاب مردم حل نشود، شهرداری نمی‌تواند مسأله آسفالت را برطرف کند.

عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: ترمیم خیابان گلزار پردیس حدود یک سال روی زمین مانده، برخی نقاط دیگر همین گونه است؛ منطقه لشکر آباد نیز کار آغاز شده و نیمه تمام مانده است که باید تکمیل شود تا مردم دچار مشکل نشوند.

محمودی ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه آبفا گفت: از شهردار انظار می رود پروژه های آب های سطحی را با سرعت پیگیری کند.