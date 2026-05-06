شریعتمداری: برای مقابله با محاصره دریایی تنها زبان موشک راهگشا است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، عصر امروز در حاشیه مراسم پاسداشت سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران گفت: زبان برای صحبت درباره شخصیت شهید سلیمانی قاصر است و خوشبختانه ویژگی‌های مردمی این شهید برای همگان شناخته شده است.

وی یکی از خصوصیات بارز شهید سلیمانی را پرورش نیرو برشمرد و افزود: ایشان حساسیت بسیار زیادی نسبت به انقلاب داشتند و هر جا احساس می‌کردند کژی، فاصله یا زاویه‌ای در حال ایجاد است، با تمام توان وارد می‌شدند.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به موفقیت‌های شهید سلیمانی در دایر کردن بخش‌های مورد نیاز بسیج، ادامه داد: ایشان در دوران جنگ از نیروهای پایه و همیشه در میدان بودند.

وی در خصوص ثبت خاطرات جنگ خاطرنشان کرد: برخی فرماندهان به دلیل پرهیز از ریا، نسبت به بیان فداکاری‌های خود تحفظ داشتند، اما شهید سلیمانی وقتی متوجه می‌شدند که این اقدامات قرار است در تاریخ بماند، علاوه بر همراهی، دیگران را نیز به این امر تشویق می‌کردند.

شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا در موفقیت طرح عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت: در دروغگو بودن ترامپ تردیدی نیست و تناقضات در توئیت‌های روزانه او کاملاً مشهود است. اگر قرار بر باز بودن تنگه بود از ابتدا این کار انجام می‌شد رژیم حقوقی و موقعیت تنگه هرمز باید از قبل اعمال می‌شد و در حقیقت تا حدودی در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است، اما اکنون قرار نیست شرایط به روال قبل بازگردد.

این فعال رسانه‌ای، تنگه هرمز را هدیه‌ای الهی خواند که می‌تواند سالانه درآمدی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار از طریق حق ترانزیت و قوانین بین‌المللی برای کشور داشته باشد و افزود: کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو و جامائیکا نیز حق ما بر این آبراه را تایید می‌کنند.

شریعتمداری یادآور شد: ترامپ پیش از این باور نمی‌کرد ایران تنگه را ببندد، اما اکنون که این شاهرگ اقتصادی جهان بسته شده، مشخص شد که ادعاهای او تنها یک بلوف بوده است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان در پایان تأکید کرد: عقب‌نشینی ترامپ در برابر برخورد قاطع ایران نشان داد دشمن تنها زبان زور را می‌فهمد؛ لذا همان‌گونه که این زبان در تنگه هرمز پاسخ داد، برای مقابله با محاصره دریایی نیز تنها زبان موشک راهگشا است و نه مذاکره.