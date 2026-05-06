به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، عصر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم پاسداشت سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: سردار شهید سلیمانی از فرماندهان مردمی، ولایی و جهادی بود که همانند سایر فرماندهان نیروهای مسلح که به شهادت رسیدند، در اوج اخلاق، ایمان و فداکاری، با مجاهدت چند ده‌ساله توانستند این فیض بزرگ شهادت را از خدای متعال دریافت کنند.

وی افزود: اساس قدرت دفاعی ملت ایران بر مبنای نیروهای مردمی است؛ در واقع عمق راهبردی قدرت دفاعی ایران، مردم ایران هستند و سازمان بسیج مستضعفان محور قدرت مردمی در مؤلفه‌های قدرت دفاعی و ملی است.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: سردار سلیمانی در سال‌های گذشته در جایگاه‌های گوناگون خدمات بسیار مؤثری در حوزه‌های راهبردی و عملیاتی داشتند، اما در چند سال اخیر به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفان، برای آماده‌سازی ظرفیت‌های مردمی در جهت امنیت داخلی و پشتیبانی از قدرت دفاعی در مواجهه با تهدیدات خارجی، نقش مؤثری ایفا کردند.

وی ادامه داد: همزمان با فرماندهی قرارگاه امام حسین(ع) و ریاست سازمان بسیج مستضعفان، سردار سلیمانی در کمک به مجموعه انتظامی کشور، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای مسلح، مردم و شاکله سازماندهی بسیج را توانستند به کار بگیرند.

سردار طلایی‌نیک افزود: از علل مهم پیروزی ملت ایران در کودتای دی و همچنین پیروزی بر دشمن آمریکایی و صهیونی در جنگ رمضان، نقش‌آفرینی ملت ایران است و یکی از بهترین جلوه‌های این نقش، بسیجیان سازمان‌یافته در رده‌های مقاومت هستند که سردار سلیمانی برای به‌کارگیری مردم در سازمان بسیج برای دفاع از ملت ایران و نظام، توانستند نقش تاریخی خود را ایفا کنند.

وی گفت: به طور کلی، دشمن آمریکایی و صهیونی باید حقوق ملت ایران را بپذیرد و به‌ویژه دشمن آمریکایی باید از رژیم شرور صهیونی فاصله بگیرد و این، زمینه‌ساز پایان جنگ خواهد بود.

سردار طلایی‌نیک در پایان خاطرنشان کرد: بدون پذیرش حقوق ملت ایران، بدون فاصله‌گیری از رژیم شرارت و جنایت‌پیشه صهیونی و بدون تسلیم شدن در برابر واقعیت‌های میدان، آمریکا نمی‌تواند از باتلاقی که در آن گرفتار شده خارج شود و شهادت سردار سلیمانی‌ها، بازتولید قدرت دفاعی در ایران بوده و خواهد بود.