۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

معدوم‌سازی ۳۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاسد در قم

قم- مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم ، از کشف و معدوم‌سازی ۳۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ‌گذشته و فاسد در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی از کشف و معدوم‌سازی ۳۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ‌گذشته و فاسد در یکی از کارخانه‌های فرآورده گوشتی و یک مرکز بسته‌بندی در شهرک صنعتی شکوهیه قم خبر داد.

وی افزود: این محموله‌ها که به دلیل انقضای تاریخ مصرف و همچنین عدم رعایت ضوابط بهداشتی حمل توقیف گردیده بود، پس از انجام آزمایش‌های لازم و با دستور مقام قضایی، توقیف و معدوم‌سازی شد.

مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم، با تأکید بر حفظ سلامت عمومی از شهروندان خواست در زمان خرید فرآورده‌های خام دامی، به تاریخ تولید، انقضا و نشان بهداشتی دامپزشکی توجه کنند و موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش دهند.

مهدی بخشی سورکی

