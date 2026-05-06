سجاد مقدمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر تخلف در بستهبندی برنج، قرارگاه شهید سلامی با هماهنگی اتاق اصناف، بازرسان بسیج و پلیس اماکن عمومی، عملیات نظارتی گستردهای را در انبارهای اطراف ابهر و زنجان آغاز کرد.
وی افزود: در این بازرسیها مشخص شد که یکی از فروشگاهها زنجیرهای بزرگ، برنجهای درجه پایین و بیکیفیت هندی را در کیسههایی با نام و نشان تجاری برنج ایرانی بستهبندی و روانه بازار میکردند.
مقدمی ادامه داد: بازرسان موفق شدند حدود ۶ تن از این محمولههای تقلبی را ضبط کنند. بلافاصله انبار متخلف توسط پلیس اماکن عمومی پلمب شد و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی و تعزیرات معرفی خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان تأکید کرد: مبارزه با هرگونه تقلب در بستهبندی و جعل نشانهای تجاری بدون اغماض ادامه دارد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند.
