۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

۲هزار میلیارد تومان تسهیلات به شاغلان مهارت‌آموز اعطا می‌شود

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: با توجه به اهمیت مهارت‌آموزی در فنی و حرفه‌ای و ورود کارآموزان به بازار کار، ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان حرفه های مختلف اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی‌یگانه عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح کارگاه‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای استان اردبیل، اظهار کرد: از سال گذشته سیاست توسعه رشته‌های مهارت‌آموزی بر اساس نیاز بازار کار، به‌ویژه در رشته‌های خلاق و نوین بر پایه دانش‌بنیان، در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴هزار کارآموز مدرک حرفه‌ای آموزی دریافت کرده اند، افزود: دولت چهاردهم با تأکید و توجه ویژه به حرفه‌آموزی و کارآموزی در فنی و حرفه‌ای داشته و در سال جاری حمایت ویژه از اشتغال مهارت‌آموزان خواهیم داشت.

استاندار اردبیل تصریح کرد: سال گذشته ۱۰میلیارد تومان برای راه‌اندازی واحدهای مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای استان تخصیص پیدا کرد و امروز بهره‌برداری از ۳واحد آموزشی در حوزه‌های هوش مصنوعی، گوهر تراشی، انرژی‌های تجدیدپذیر PLC انجام شد.

امامی‌یگانه ادامه داد: از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم، مهارت و حرفه‌آموزی در کنار اشتغال‌زایی است که باتوجه به اقتضای فعالیت واحدهای اقتصادی در هر استان، اجرای این سیاست عملیاتی می شود.

