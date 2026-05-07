به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه در جلسه تسهیلات سفر ریاست جمهوری، اظهار کرد: در سفر رییس جمهوری به اردبیل، حدود ۱۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات تخصیص یافت که ۱۵ بانک عامل مکلف به جذب و اعطا صددرصدی تا پایان سال، در قالب سرمایه در گردش و ثابت هستند.

وی افزود: به برکت سفر ریاست جمهوری، اعتبارات عمرانی استان اردبیل در سال جاری، ۲۰۰درصد افزایش داشته که این افزایش اعتبار استانی در سطح ملی قابل توجه است.

استاندار اردبیل گفت: سال گذشته از محل تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸، ۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان برای خود اشتغالی، طرح و قرض‌الحسنه تخصیص یافت که جذب ۳هزار میلیارد تومان انجام شده و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باقیمانده بر اساس مهلت بانک‌های عامل در سال جاری جذب و پرداخت می شود.

امامی یگانه با اشاره به تخصیص تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸ افزود: در سال جاری حداقل ۴هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان اردبیل اختصاص یافته که برای طرح‌های مختلفی همچون اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مردم استان اردبیل در رابطه با فرایند طولانی پرداخت تسهیلات گلایه‌های به حق مطرح می‌کنند، باید این روند بانکی به خصوص تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸ سریع‌تر و در کوتاه مدت انجام شود.