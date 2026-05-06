حمایت دبیرخانه اکو از ارتقای امنیت آب کشورهای عضو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نماینده این سازمان در پنجمین مجمع بینالمللی آب استانبول که در تاریخ ۵ و ۶ مه ۲۰۲۶ (سهشنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت) در استانبول برگزار شد، شرکت کرد. حسنو تکین، مدیر منابع انسانی و توسعه پایدار (HRSD)، نماینده دبیرخانه اکو در این مجمع بود.
این مجمع با دعوت از وزرا، سیاستگذاران، دانشگاهیان و کارشناسان آب از سراسر جهان، به چالشهای مبرم منطقهای و جهانی آب در زمینه افزایش فشارهای اقلیمی پرداخت. شرکتکنندگان از طریق مجموعهای از جلسات سطح بالا و میزگردها، بر اهمیت حیاتی تقویت تابآوری آب، ارتقای شیوههای مدیریت پایدار آب و تقویت همکاریهای بینالمللی تأکید کردند.
این مجمع که به طور مشترک توسط موسسه آب ترکیه (SUEN) و اداره کل امور هیدرولیک دولتی (DSİ) سازماندهی شده بود، با موضوع «تقویت تابآوری آب: نوآوری تا عمل» برگزار شد و بستری برجسته برای تبادل دانش، به اشتراکگذاری بهترین شیوهها و توسعه رویکردهای نوآورانه سیاستی برای پرداختن به چالشهای مرتبط با آب، از جمله کمبود، آلودگی و تأثیرات تغییرات اقلیمی فراهم کرد.
دبیرخانه اکو تعهد خود را برای حمایت از همکاریهای منطقهای و ابتکارات توسعه پایدار در بخش آب مجدداً تأیید میکند و امنیت آب را به عنوان یک مؤلفه حیاتی تابآوری و ثبات اجتماعی-اقتصادی بلندمدت در منطقه اکو به رسمیت میشناسد.
نظر شما