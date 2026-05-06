به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام حسن مصلح عصر چهارشنبه در بازدید از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و نشست مشترک با رئیس صمت، رئیس اتاق اصناف و مدیران اتحادیههای صنفی به بررسی مسائل و موضوعات مربوط به حوزه بازار و خدمات صنفی پرداخت.
امام جمعه دشتستان ضمن قدردانی از زحمات مجموعه صمت و اصناف، نکاتی مهم و توصیههایی درباره خدمترسانی، نظارت صحیح و تکریم مردم بیان کرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای مرتبط با بازار باید پاسخگوی نیازهای مردم باشند و در تنظیم بازار، نظارت و برخورد با تخلفات، رویکردی عادلانه و همراه با اخلاق اسلامی داشته باشند، گفت: رعایت حقوق مردم، احترام به ارباب رجوع و سرعت در رسیدگی به درخواستها باید در اولویت باشد.
امام جمعه دشتستان با اشاره به اینکه اصناف و اتحادیهها نقش مهمی در آرامش بازار دارند و باید در کنار نظارت کافی، حمایت لازم از واحدهای صنفی سالم و قانونمند نیز انجام شود، تصریح کرد: تعامل مثبت و همکاری نزدیک میان اداره صمت، اتاق اصناف و اتحادیهها موجب حل مشکلات و افزایش اعتماد عمومی میشود.
وی همچنین با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد شهرستان، خواستار برنامهریزی دقیق، تقویت نظارتها، توجه به شفافیت و تسهیل فرایندهای اداری مرتبط با واحدهای صنفی شد.
حجتالاسلام مصلح از تلاشهای مدیران اداره صمت، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی تقدیر و ابراز امیدواری کردکه با همکاری بیشتر این مجموعهها، شاهد بهبود وضعیت بازار و افزایش رضایتمندی مردم در شهرستان دشتستان باشیم.
حمایت از واحدهای صنفی
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان گزارشی جامع از وضعیت بازار، روند نظارتها، برنامههای تنظیم بازار، پیگیری مطالبات اصناف، اقدامات حمایتی از واحدهای صنفی و تولیدی و همچنین چالشهای موجود ارائه داد.
حق رو با اشاره به تلاشهای انجام شده برای ساماندهی بازار، تأکید کرد: مجموعه صمت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیهها در تلاش است تا ثبات و آرامش در بازار ایجاد شود، مشکلات صنوف در حوزه مجوزها، بازرسی و نظارت به حداقل برسد، ارتباط نزدیک تری میان دستگاه نظارتی و فعالان بازار برقرار و خدمات رسانی به مردم با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
