به گزارش خبرنگار مهر، احسان باقرخانی عصریکشنبه در نشست استاندار کرمانشاه با رؤسای اتحادیه‌ها و بازاریان اظهار کرد: در دوره‌های حساس اخیر، اصناف استان با همراهی و مسئولیت‌پذیری اجازه ندادند خللی در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز مردم ایجاد شود و این موضوع سرمایه‌ای ارزشمند برای کرمانشاه است.

وی با اشاره به همکاری دولت، بخش خصوصی و اصناف در مدیریت بازار افزود: حفظ ثبات اقتصادی نیازمند هم‌افزایی همه فعالان این حوزه است و هرگونه اقدام سودجویانه در این شرایط پذیرفتنی نیست.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه تصریح کرد: گران‌فروشی تخلفی جدی است که علاوه بر جنبه قانونی، به اعتماد اجتماعی آسیب می‌زند و انتظار می‌رود اتحادیه‌ها پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی، از طریق نظارت‌های داخلی مانع بروز چنین تخلفاتی شوند.

باقرخانی احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار را اقدامی غیراخلاقی دانست و گفت: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در صحنه حضور دارند، اما نقش اصناف در پیشگیری از شکل‌گیری چنین رفتارهایی بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: آرامش بازار زمانی تقویت می‌شود که مردم به عملکرد منصفانه اصناف اطمینان داشته باشند و قیمت‌گذاری منطقی همراه با رعایت حقوق مصرف‌کننده در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل صمت کرمانشاه ادامه داد: مجموعه دولت در کنار فعالان اقتصادی برای تسهیل امور و رفع موانع تولید و توزیع قرار دارد، اما با رصد مستمر بازار اجازه نخواهیم داد اقدامات غیرقانونی نظم عرضه را بر هم بزند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: روند تأمین و توزیع کالا در استان مطلوب است و نظارت میدانی بر بازار به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ثبات و آرامش در سطح استان حفظ شود.